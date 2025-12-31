خبرگزاری کار ایران
خسارت طوفان و بارندگی به زیرساخت‌های برق عسلویه

فرماندار شهرستان عسلویه به خسارات ناشی از طوفان و بارندگی اخیر به زیرساخت‌های برق اشاره کرده و گفت: بر اثر بارندگی و توفان اخیر، 70 پایه برق و 7800 متر از شبکه فشار متوسط برق این شهرستان دچار آسیب شد. شدت بارش‌ها و وزش بادهای شدید موجب تخریب بخشی از شبکه برق در منطقه نایبند شده است.

به گزارش ایلنا، اسکندر پاسالار در این رابطه افزود: با توجه به اهمیت پایداری شبکه برق، به ویژه در مناطق صنعتی و مسکونی شهرستان عسلویه، انتظار می‌رود شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر با بسیج امکانات و نیروهای عملیاتی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به ترمیم خسارات و تقویت شبکه اقدام کند.

وی بر ضرورت تسریع در روند بازسازی و تأمین برق پایدار برای شهروندان تأکید کرده و ادامه داد: با تلاش نیروهای عملیاتی، بخش قابل توجهی از مشکلات در سریع‌ترین زمان ممکن برطرف شده است. اما برای پیشگیری از تکرار چنین خساراتی، برنامه‌ریزی بلندمدت و مقاوم‌سازی شبکه برق ضروری است.

