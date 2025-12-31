دهمین روز تجمع کارگران شرکت قند خاورمیانه شوش برگزار شد
تجمع اعتراضی کارگران شرکت قند خاورمیانه شوش امروز وارد دهمین روز خود شد و شماری از کارگران این واحد صنعتی با حضور مقابل درب کارخانه، خواستار رسیدگی به مطالبات معوق و مشکلات صنفی خود شدند.
به گزارش ایلنا از خوزستان، کارگران معترض با تأکید بر پیگیری حقوق قانونی خود اعلام کردند که تأخیر در پرداخت حقوق و بیتوجهی به برخی مطالبات صنفی، آنان را ناچار به ادامه این تجمع مسالمتآمیز کرده است.
این کارگران از مسئولان ذیربط استانی و ملی درخواست دارند با ورود جدی به موضوع، زمینه حل مشکلات موجود و بازگشت آرامش به محیط کار را فراهم کنند.
تاکنون مسئولان شرکت قند خاورمیانه شوش واکنش رسمی درباره جزئیات مطالبات کارگران اعلام نکردهاند و پیگیریها برای روشن شدن ابعاد این موضوع ادامه دارد.