دهمین روز تجمع کارگران شرکت قند خاورمیانه شوش برگزار شد

به گزارش ایلنا از خوزستان، کارگران معترض با تأکید بر پیگیری حقوق قانونی خود اعلام کردند که تأخیر در پرداخت حقوق و بی‌توجهی به برخی مطالبات صنفی، آنان را ناچار به ادامه این تجمع مسالمت‌آمیز کرده است.

این کارگران از مسئولان ذی‌ربط استانی و ملی درخواست دارند با ورود جدی به موضوع، زمینه حل مشکلات موجود و بازگشت آرامش به محیط کار را فراهم کنند.

تاکنون مسئولان شرکت قند خاورمیانه شوش واکنش رسمی درباره جزئیات مطالبات کارگران اعلام نکرده‌اند و پیگیری‌ها برای روشن شدن ابعاد این موضوع ادامه دارد.

