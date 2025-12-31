محمد عشقی، سرپرست جمعیت هلال احمر استان یزد در گفت و گو با خبرنگار ایلنا از یزد اظهار کرد: صبح امروز حوالی ساعت ۸:۳۰، در پی وقوع حادثه و ریزش در معدن سنگ‌آهن کوشک شهرستان بافق، تیم‌های امدادی و مسئولان مربوطه بلافاصله در محل حاضر شدند و عملیات امدادرسانی، بررسی ابعاد حادثه و ایمن‌سازی محیط را آغاز کردند.

وی افزود: این حادثه ۶ مصدوم بر جای گذاشت که ۴ نفر از مصدومان به دلیل گردوغبار ناشی از حادثه و مشکلات تنفسی، به‌صورت سرپایی در محل درمان شدند.

عشقی تصریح کرد: همچنین یک مصدوم توسط اورژانس و یک مصدوم دیگر توسط آمبولانس هلال‌احمر به بیمارستان ولیعصر (عج) بافق منتقل شدند.

سرپرست جمعیت هلال احمر استان یزد گفت: خوشبختانه هیچ مورد فوتی در این حادثه گزارش نشده است.

