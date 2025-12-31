خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

6 مصدوم در حادثه ریزش معدن سنگ‌آهن کوشک در بافق یزد

6 مصدوم در حادثه ریزش معدن سنگ‌آهن کوشک در بافق یزد
کد خبر : 1735736
لینک کوتاه کپی شد.

سرپرست جمعیت هلال احمر استان یزد گفت: ریزش معدن سنگ‌آهن کوشک در بافق یزد ۶ مصدوم بر جای گذاشت؛ ۴ نفر در محل به‌صورت سرپایی درمان شدند و ۲ نفر دیگر به بیمارستان ولیعصر (عج) بافق منتقل شدند.

محمد عشقی،  سرپرست جمعیت هلال احمر استان یزد در گفت و گو با خبرنگار ایلنا از یزد اظهار کرد: صبح امروز حوالی ساعت ۸:۳۰، در پی وقوع حادثه و ریزش در معدن سنگ‌آهن کوشک شهرستان بافق، تیم‌های امدادی و مسئولان مربوطه بلافاصله در محل حاضر شدند و عملیات امدادرسانی، بررسی ابعاد حادثه و ایمن‌سازی محیط را آغاز کردند.

وی افزود: این حادثه ۶ مصدوم بر جای گذاشت که ۴ نفر از مصدومان به دلیل گردوغبار ناشی از حادثه و مشکلات تنفسی، به‌صورت سرپایی در محل درمان شدند.

عشقی تصریح کرد: همچنین یک مصدوم توسط اورژانس و یک مصدوم دیگر توسط آمبولانس هلال‌احمر به بیمارستان ولیعصر (عج) بافق منتقل شدند.

سرپرست جمعیت هلال احمر استان یزد گفت:  خوشبختانه هیچ مورد فوتی در این حادثه گزارش نشده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی