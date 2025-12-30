خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

به دلیل شرایط نامساعد جوی اتفاق افتاد:

مسدود شدن 3 محور مواصلاتی استان سمنان به استان‌های گلستان و مازندران

مسدود شدن 3 محور مواصلاتی استان سمنان به استان‌های گلستان و مازندران
کد خبر : 1735506
لینک کوتاه کپی شد.

رییس پلیس راه استان سمنان به انسداد 3 محور مواصلاتی در این استان در پی بارش برف و شرایط ناپایدار جوی اشاره کرده و در این خصوص گفت: 3 محور ارتباطی این استان به سمت استان‌های گلستان و مازندران به دلیل بارش برف و شرایط ناپایدار و نامساعد جوی تا اطلاع ثانوی مسدود شده است.

به گزارش ایلنا، سرهنگ موسی بزرگی افزود: جاده دامغان - گلوگاه در مسیر ارتباطی استان گلستان، جاده چشمه‌علی دامغان - کیاسر در مسیر ارتباطی استان مازندران و جاده توسکستان در مسیر ارتباطی شاهرود - آزادشهر، به علت شرایط ناپایدار و نامساعد جوی و احتمال بروز حوادث رانندگی مسدود است.

وی به مهمترین مخاطراتی که تردد در محورهای برف‌گیر در پی دارد اشاره کرده و ادامه داد: لغزندگی سطح جاده، کاهش دید افقی و احتمال یخ‌زدگی در گردنه‌ها از مخاطرات اصلی تردد در محورهای مواصلاتی برف‌گیر است. رانندگان باید با سرعت مطمئنه حرکت کرده و از ترمز ناگهانی در مسیرهای لغزنده پرهیز کنند.

رییس پلیس راه استان سمنان بر رعایت توصیه‌های ایمنی تأکید کرده و در این خصوص اظهار داشت: رانندگان و کاربران جاده‌ای از انجام ترددها و سفرهای غیرضروری در محورهای کوهستانی و برف‌گیر استان سمنان خودداری کنند و در صورت الزام به سفر، تجهیزات زمستانی به ویژه زنجیرچرخ به همراه داشته باشند.

سرهنگ بزرگی بر ضرورت همراه داشتن تجهیزات زمستانی برای تجربه سفری ایمن در شرایط زمستانی تأکید داشته و در این رابطه تصریح کرد: همراه داشتن سوخت کافی، لباس گرم و مواد خوراکی فاسدنشدنی برای سرنشینان خودروها ضروری است. شهروندان پیش از حرکت از وضعیت راه‌ها اطلاعات دقیق کسب کنند.

وی به مهمترین عواملی که در هنگام سفرهای زمستانی می‌تواند حادثه‌آفرین باشد اشاره کرده و بیان داشت: بی‌توجهی به جلو، حرکات نمایشی خطرناک، سرعت غیرمجاز و واژگونی خودرو از مهمترین عوامل تصادفات جاده‌ای در محورهای استان سمنان است و رعایت هشدارهای پلیس راه می‌تواند از وقوع حوادث ناگوار جلوگیری کند.

رییس پلیس راه استان سمنان تأکید کرد: کارشناسان هواشناسی پیش از این نسبت به فعالیت سامانه بارشی فعال در استان سمنان و احتمال بارش برف در محورهای کوهستانی هشدار داده بودند. در این راستا از شهروندان درخواست می‌شود از ترددهای غیرضروری در محورهای مواصلاتی کوهستانی خودداری کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی