به گزارش ایلنا، سرهنگ موسی بزرگی افزود: جاده دامغان - گلوگاه در مسیر ارتباطی استان گلستان، جاده چشمه‌علی دامغان - کیاسر در مسیر ارتباطی استان مازندران و جاده توسکستان در مسیر ارتباطی شاهرود - آزادشهر، به علت شرایط ناپایدار و نامساعد جوی و احتمال بروز حوادث رانندگی مسدود است.

وی به مهمترین مخاطراتی که تردد در محورهای برف‌گیر در پی دارد اشاره کرده و ادامه داد: لغزندگی سطح جاده، کاهش دید افقی و احتمال یخ‌زدگی در گردنه‌ها از مخاطرات اصلی تردد در محورهای مواصلاتی برف‌گیر است. رانندگان باید با سرعت مطمئنه حرکت کرده و از ترمز ناگهانی در مسیرهای لغزنده پرهیز کنند.

رییس پلیس راه استان سمنان بر رعایت توصیه‌های ایمنی تأکید کرده و در این خصوص اظهار داشت: رانندگان و کاربران جاده‌ای از انجام ترددها و سفرهای غیرضروری در محورهای کوهستانی و برف‌گیر استان سمنان خودداری کنند و در صورت الزام به سفر، تجهیزات زمستانی به ویژه زنجیرچرخ به همراه داشته باشند.

سرهنگ بزرگی بر ضرورت همراه داشتن تجهیزات زمستانی برای تجربه سفری ایمن در شرایط زمستانی تأکید داشته و در این رابطه تصریح کرد: همراه داشتن سوخت کافی، لباس گرم و مواد خوراکی فاسدنشدنی برای سرنشینان خودروها ضروری است. شهروندان پیش از حرکت از وضعیت راه‌ها اطلاعات دقیق کسب کنند.

وی به مهمترین عواملی که در هنگام سفرهای زمستانی می‌تواند حادثه‌آفرین باشد اشاره کرده و بیان داشت: بی‌توجهی به جلو، حرکات نمایشی خطرناک، سرعت غیرمجاز و واژگونی خودرو از مهمترین عوامل تصادفات جاده‌ای در محورهای استان سمنان است و رعایت هشدارهای پلیس راه می‌تواند از وقوع حوادث ناگوار جلوگیری کند.

رییس پلیس راه استان سمنان تأکید کرد: کارشناسان هواشناسی پیش از این نسبت به فعالیت سامانه بارشی فعال در استان سمنان و احتمال بارش برف در محورهای کوهستانی هشدار داده بودند. در این راستا از شهروندان درخواست می‌شود از ترددهای غیرضروری در محورهای مواصلاتی کوهستانی خودداری کنند.

