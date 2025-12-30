خبرگزاری کار ایران
۴۲۶ زندانی جراین غیرعمد در آذربایجان شرقی آزاد شدند

۴۲۶ زندانی جراین غیرعمد در آذربایجان شرقی آزاد شدند
مدیر ستاد دیه آذربایجان شرقی از آزادی ۴۲۶ زندانی جرایم غیرعمد در ۹ ماهه امسال از زندان‌های استان خبر داد و گفت: ۱۵۵ نفر از این افراد زندانی مهریه بودند.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، رسول تقی پور امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه از ۴۲۶ زندانی جرایم غیرعمد ۴۱۲ نفر مرد و ۱۴ نفر زن بودند، افزود:‌ کل مبلغ بدهی این افراد ۱۵ هزار و چهارصد میلیارد ریال بود که از این مقدار ۱۴ هزار میلیارد ریال از طریق اعسار، ۶۳۲ میلیارد ریال از طریق گذشت شاکیان،۲۰۰ میلیارد از طریق تسهیلات اعطایی و ۴۷۷ میلیارد ریال به صورت کمک ویژه بلاعوض تامین شده است.

وی اضافه کرد: از این تعداد ۲۵۷ نفر زندانیان مالی، ۱۵۵ نفر زندانیان مهریه و ۱۴ نفر زندانیان نفقه بودند.

تقی پور ادامه داد: به مناسبت روز پدر نیز پویشی از طریق ستاد دیه استان آذربایجان شرقی با عنوان آزادی پدر در روز پدر برگزار شده که تلاش می‌کنیم در آستانه روز پدر تعدادی از محکومین مالی و پدران زندانی را از زندان آزاد و به کانون گرم خانواده بازگردانیم.

انتهای پیام/
