قرار داشتن 98 درصد خانوارهای استان مرکزی تحت پوشش گاز طبیعی

به گزارش ایلنا، محمدرضا سمیعی بر ضرورت رعایت نکات ایمنی از سوی شهروندان در فصول سرد سال تأکید داشته و افزود: با آغاز فصل سرما و افزایش مصرف در بخش‌های خانگی و تجاری، ۲ موضوع مهم «صرفه‌جویی در مصرف گاز» و «رعایت نکات ایمنی» باید به طور جدی مورد توجه مشترکان قرار گیرد.

وی بر رعایت الگوی مصرف تأکید کرده و در این رابطه ادامه داد: تنظیم دمای محیط‌های مسکونی روی 20 درجه، استفاده از پوشش مناسب در فصل سرد، بستن دریچه یا رادیاتور اتاق‌های بلااستفاده و عایق‌بندی در و پنجره‌ها از جمله راهکارهای ساده اما مؤثر برای کاهش مصرف گاز و بهینه‌سازی مصرف انرژی است.

مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی اظهار داشت: در منازلی که از بخاری استفاده می‌شود، بکارگیری کاور مناسب برای بخاری‌ها می‌تواند نقش قابل توجهی در کاهش هدررفت انرژی داشته باشد. مشترکانی که سیستم گرمایشی موتورخانه‌ای دارند، می‌توانند با ثبت‌نام در سایت شرکت ملی گاز از طرح بهینه‌سازی رایگان بهره‌مند شوند.

سمیعی به مزیت‌هایی که طرح بهینه‌سازی رایگان سیستم گرمایشی موتورخانه‌ای در پی دارد اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: در اسن طرح، با نصب تجهیزات هوشمند به صورت رایگان، بین 20 تا 30 درصد صرفه‌جویی در مصرف گاز برای شهروندان دارای این سیستم گرمایشی محقق می‌شود.

وی به نظارت بر مصرف گاز در ادارات و مدارس اشاره کرده و بیان داشت: طرح بازرسی از دستگاه‌های اجرایی در دستور کار قرار دارد. دمای 20 درجه در محیط ادارات به‌عنوان معیار کنترل می‌شود. مصرف گاز در ساعات غیراداری رصد خواهد شد و در صورت عدم رعایت، ابتدا اخطار و در مراحل بعدی اقدامات قانونی اعمال می‌شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی به اهمیت رعایت نکات ایمنی اشاره داشته و در این خصوص تأکید کرد: همه ساله با افزایش مصرف گاز در فصل سرما، متأسفانه شاهد حوادث ناگوار ناشی از بی‌توجهی به نکات ایمنی هستیم که با رعایت اصول ساده می‌توان از بروز بسیاری از این حوادث جلوگیری کرد.

سمیعی با اشاره به اینکه بیش از 745 هزار مشترک گاز در استان مرکزی وجود دارد، ابراز داشت: از مشترکان و شهروندان درخواست می‌شود با رعایت توصیه‌های ایمنی و مصرف بهینه، ضمن حفظ سلامتی خود، به پایداری شبکه گاز در روزهای سرد سال کمک کنند تا زمستان مطلوبی را پشت سر بگذاریم.

