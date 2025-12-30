خبرگزاری کار ایران
رئیس پارک علم‌وفناوری استان خبر داد:

ضعف در نهادهای مؤثر اکوسیستم نوآوری مهم‌ترین موانع توسعه دانش‌بنیان استان مرکزی

ضعف در نهادهای مؤثر اکوسیستم نوآوری مهم‌ترین موانع توسعه دانش‌بنیان استان مرکزی
رئیس پارک علم‌وفناوری استان مرکزی به چالش‌های زیست‌بوم فناوری این استان اشاره کرده و در این رابطه گفت: ضعف در نهادهای مؤثر اکوسیستم نوآوری و نبود ارتباط کارآمد میان این نهادها و دستگاه‌های اجرایی از مهم‌ترین موانع توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در استان مرکزی است.

به گزارش ایلنا، حمید قاسمی میقانی در همایش رویداد نوآفرین صنعت‌ساز استان مرکزی، افزود: اگر بخواهیم نگاهی ویژه به زیست‌بوم فناوری این استان داشته باشیم، 2 مشکل اصلی پیش روی فرایندها قرار دارد. نخست ضعف در نهادهای اکوسیستم نوآوری و دوم نبود ارتباط مؤثر و هم‌افزا میان این نهادها است.

وی ادامه داد: برای شکل‌گیری یک نظام فناوری و نوآوری پویا، وجود پارکی چابک و منعطف، دانشگاه‌های توانمند، نهادهای مالی کارآمد و نظام رگولاتوری هماهنگ ضروری است. در حالی که بخشی از این مؤلفه‌ها در استان مرکزی یا شکل نگرفته‌اند یا ارتباط و کارکرد مطلوبی ندارند.

رئیس پارک علم‌وفناوری استان مرکزی به پیشینه تاریخی این استان اشاره کرده و اظهار داشت: با وجود تلاش‌های گسترده در حوزه آموزش عالی، استان مرکزی نسبت به برخی استان‌های بزرگ کشور با عقب‌ماندگی تاریخی مواجه است که بخشی از آن به دیرتر شکل گرفتن نهادهای دانشگاهی و فرهنگی بازمی‌گردد.

قاسمی میقانی بر ضرورت سرعت‌دهی به حوزه اقتصاد دانش‌بنیان تأکید داشته و در این رابطه تصریح کرد: تا زمانی که دانشگاه‌ها به دانشگاه‌های نسل چهارم و کارآفرین تبدیل نشوند و پارک علم‌وفناوری به طور کامل چابک و عملیاتی عمل نکند، رشد مطلوب در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان محقق نخواهد شد.

وی بیان داشت: این موضوع به معنای نادیده گرفتن اقدامات انجام شده نیست. چرا که در سال‌های اخیر ظرفیت‌های مناسبی در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان، دانشگاه‌ها و پارک علم‌وفناوری ایجاد شده است، اما فاصله قابل توجهی با وضعیت ایده‌آل و ظرفیت‌های بالقوه استان مرکزی وجود دارد.

رئیس پارک علم‌وفناوری استان مرکزی به موضوع تقویت ارتباط با دانشگاه‌ها در راستای فرایندهای دانش‌بنیان اشاره داشته و تأکید کرد: تقویت ارتباط با دانشگاه‌ها، ایجاد مراکز نوآوری فعال در دانشگاه‌ها و هدایت ظرفیت‌های علمی و نخبگانی به سمت اشتغال دانش‌بنیان از دیگر برنامه‌های جدی پارک است.

قاسمی میقانی به اقداماتی که در حوزه فرایندهای پژوهشی و فناوری در استان اجرایی شده اشاره کرده و ابراز داشت: یکی از اقدامات مهم اخیر فعال‌سازی مجدد صندوق پژوهش و فناوری استان مرکزی است. این صندوق با تصویب افزایش سرمایه، وارد مرحله جدیدی از فعالیت شده و در حال کادرسازی و ساماندهی داخلی است.

وی به ساختار صندوق پژوهش و فناوری و چگونگی فعالیت‌های این صندوق در ارتباط با شرکت‌های دانش‌بنیان اشاره داشته و اضافه کرد: با توجه به ساختار خصوصی صندوق پژوهش و فناوری، این نهاد می‌تواند در کنار پارک علم‌وفناوری به صورت منعطف از سرمایه‌گذاری‌ها و کسب‌وکارهای دانش‌بنیان حمایت کند.

رئیس پارک علم‌وفناوری استان مرکزی گفت: اقدامات پارک بر حوزه‌هایی است که اقتصاد پاک، غیرمنبع‌محور و کم‌هزینه دارند متمرکز است. از جمله آنها می‌توان به صنایع فرهنگی، صنایع خلاق و صنایع نرم اشاره کرد. فعال‌سازی ظرفیت بخش تعاون برای تجمیع سرمایه‌های خرد و نیروی انسانی از برنامه‌های در دست اجرا است.

قاسمی میقانی به اهداف برگزاری این رویداد اشاره داشته و افزود: هدف از برگزاری همایش رویداد نوآفرین صنعت‌ساز استان مرکزی، ایجاد ارتباط مستقیم میان شرکت‌های فناور فعال در پارک و ظرفیت‌های موجود است تا با هم‌افزایی نهادها و دستگاه‌های اجرایی، توسعه اشتغال و اقتصاد دانش‌بنیان در این استان شتاب بگیرد.

