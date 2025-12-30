به گزارش ایلنا، حمید قاسمی میقانی در همایش رویداد نوآفرین صنعت‌ساز استان مرکزی، افزود: اگر بخواهیم نگاهی ویژه به زیست‌بوم فناوری این استان داشته باشیم، 2 مشکل اصلی پیش روی فرایندها قرار دارد. نخست ضعف در نهادهای اکوسیستم نوآوری و دوم نبود ارتباط مؤثر و هم‌افزا میان این نهادها است.

وی ادامه داد: برای شکل‌گیری یک نظام فناوری و نوآوری پویا، وجود پارکی چابک و منعطف، دانشگاه‌های توانمند، نهادهای مالی کارآمد و نظام رگولاتوری هماهنگ ضروری است. در حالی که بخشی از این مؤلفه‌ها در استان مرکزی یا شکل نگرفته‌اند یا ارتباط و کارکرد مطلوبی ندارند.

رئیس پارک علم‌وفناوری استان مرکزی به پیشینه تاریخی این استان اشاره کرده و اظهار داشت: با وجود تلاش‌های گسترده در حوزه آموزش عالی، استان مرکزی نسبت به برخی استان‌های بزرگ کشور با عقب‌ماندگی تاریخی مواجه است که بخشی از آن به دیرتر شکل گرفتن نهادهای دانشگاهی و فرهنگی بازمی‌گردد.

قاسمی میقانی بر ضرورت سرعت‌دهی به حوزه اقتصاد دانش‌بنیان تأکید داشته و در این رابطه تصریح کرد: تا زمانی که دانشگاه‌ها به دانشگاه‌های نسل چهارم و کارآفرین تبدیل نشوند و پارک علم‌وفناوری به طور کامل چابک و عملیاتی عمل نکند، رشد مطلوب در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان محقق نخواهد شد.

وی بیان داشت: این موضوع به معنای نادیده گرفتن اقدامات انجام شده نیست. چرا که در سال‌های اخیر ظرفیت‌های مناسبی در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان، دانشگاه‌ها و پارک علم‌وفناوری ایجاد شده است، اما فاصله قابل توجهی با وضعیت ایده‌آل و ظرفیت‌های بالقوه استان مرکزی وجود دارد.

رئیس پارک علم‌وفناوری استان مرکزی به موضوع تقویت ارتباط با دانشگاه‌ها در راستای فرایندهای دانش‌بنیان اشاره داشته و تأکید کرد: تقویت ارتباط با دانشگاه‌ها، ایجاد مراکز نوآوری فعال در دانشگاه‌ها و هدایت ظرفیت‌های علمی و نخبگانی به سمت اشتغال دانش‌بنیان از دیگر برنامه‌های جدی پارک است.

قاسمی میقانی به اقداماتی که در حوزه فرایندهای پژوهشی و فناوری در استان اجرایی شده اشاره کرده و ابراز داشت: یکی از اقدامات مهم اخیر فعال‌سازی مجدد صندوق پژوهش و فناوری استان مرکزی است. این صندوق با تصویب افزایش سرمایه، وارد مرحله جدیدی از فعالیت شده و در حال کادرسازی و ساماندهی داخلی است.

وی به ساختار صندوق پژوهش و فناوری و چگونگی فعالیت‌های این صندوق در ارتباط با شرکت‌های دانش‌بنیان اشاره داشته و اضافه کرد: با توجه به ساختار خصوصی صندوق پژوهش و فناوری، این نهاد می‌تواند در کنار پارک علم‌وفناوری به صورت منعطف از سرمایه‌گذاری‌ها و کسب‌وکارهای دانش‌بنیان حمایت کند.

رئیس پارک علم‌وفناوری استان مرکزی گفت: اقدامات پارک بر حوزه‌هایی است که اقتصاد پاک، غیرمنبع‌محور و کم‌هزینه دارند متمرکز است. از جمله آنها می‌توان به صنایع فرهنگی، صنایع خلاق و صنایع نرم اشاره کرد. فعال‌سازی ظرفیت بخش تعاون برای تجمیع سرمایه‌های خرد و نیروی انسانی از برنامه‌های در دست اجرا است.

قاسمی میقانی به اهداف برگزاری این رویداد اشاره داشته و افزود: هدف از برگزاری همایش رویداد نوآفرین صنعت‌ساز استان مرکزی، ایجاد ارتباط مستقیم میان شرکت‌های فناور فعال در پارک و ظرفیت‌های موجود است تا با هم‌افزایی نهادها و دستگاه‌های اجرایی، توسعه اشتغال و اقتصاد دانش‌بنیان در این استان شتاب بگیرد.

