معاون استانداری خبر داد:
تعطیلی مدارس، دانشگاهها و ادارات استان یزد روز چهارشنبه 10 دی ماه
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری یزد گفت: تمامی ادارات، دستگاههای اجرایی، مؤسسات دولتی، مدارس، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، بیمهها، بانکها و شهرداریهای این استان، به استثنای مراکز بهداشتی و درمانی، امدادرسان، انتظامی، خدماتی و شعب کشیک بانکها، روز چهارشنبه 10 دی ماه تعطیل هستند.
به گزارش ایلنا، محمدعلی شاهحسینی افزود: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده فعالیت آموزشی تمامی مدارس، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان یزد در روز چهارشنبه 10 دی ماه به صورت غیرحضوری برگزار میشود و به همین دلیل آموزشها در بستر سامانه شاد و یا سایر بسترهای فضای مجازی پیگیری خواهد شد.
وی ادامه داد: امتحانات نهایی آموزشوپرورش و امتحانات دانشگاهها مشمول این تعطیلی نیست و لغو نخواهد شد. در این راستا تمامی امتحانات نهایی مدارس، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان یزد رأس ساعت مقرر در محلهای تعیین شده برگزار میشود. همچنین تمامی آزمونها مطابق زمانبندی اعلام شده برگزار خواهد شد.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری یزد به دلایل و مبنای اعمال تعطیلیهای اعلام شده در روز چهارشنبه 10 دی ماه اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: تصمیمات فوق در راستای اعمال تعطیلیها در این استان، با توجه به برودت هوا و به منظور تأمین انرژی پایدار در کشور و مدیریت مصرف انرژی، اتخاذ شده است.
شاهحسینی تصریح کرد: مدیران تمامی مدارس دستگاههای اجرایی استان یزد موظف هستند نسبت به خاموشکردن سامانههای گرمایشی و سایر تجهیزات مربوطه اقدام کنند. از شهروندان این استان در خواست میشود با رعایت حداکثر صرفهجویی در مصرف انرژی، در پایداری شبکههای توزیع انرژی نقشآفرینی کنند.