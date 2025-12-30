رهاسازی بیش از ۷۰ خودرو گرفتار برف و کولاک در نقده
رئیس جمعیت هلالاحمر نقده از رهاسازی بیش از ۷۰ خودروی گرفتار در برف و کولاک در محورهای مواصلاتی این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حجتالله مدنی در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: بهدنبال برودت شدید هوا و کولاک برف، پنج تیم عملیاتی هلالاحمر برای امدادرسانی به خودروهای در راهمانده در محورهای مواصلاتی نقده اعزام شدند و موفق شدند بیش از ۷۰ خودرو را رهاسازی کنند.
وی افزود: امدادگران هلالاحمر ضمن کمک به بستن زنجیرچرخ، اقدام به توزیع ۲۰ بسته غذایی و ۲۰ تخته پتو میان سرنشینان خودروهای گرفتار در برف کردند.
مدنی با اشاره به محورهای امدادرسانیشده گفت: محور نقده ـ پیرانشهر، گردنه دواب، محور نقده به حیدرآباد، محور حیدرآباد به سمت ارومیه و همچنین سهراهی حیدرآباد به سمت سهراهی محمدیار از جمله مسیرهایی بود که خودروها در آنها دچار مشکل شده و عملیات امدادرسانی انجام شد.
وی تصریح کرد: بهدلیل شدت برودت هوا و کولاک، از تردد خودروها به سمت پیرانشهر از میدان دفاع مقدس جلوگیری شد و با هماهنگی پلیس راه و مدیریت بحران شهرستان، خودروها به داخل شهر بازگردانده شدند.