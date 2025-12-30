خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رهاسازی بیش از ۷۰ خودرو گرفتار برف و کولاک در نقده

رهاسازی بیش از ۷۰ خودرو گرفتار برف و کولاک در نقده
کد خبر : 1735200
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر نقده از رهاسازی بیش از ۷۰ خودروی گرفتار در برف و کولاک در محورهای مواصلاتی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت‌الله مدنی در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: به‌دنبال برودت شدید هوا و کولاک برف، پنج تیم عملیاتی هلال‌احمر برای امدادرسانی به خودروهای در راه‌مانده در محورهای مواصلاتی نقده اعزام شدند و موفق شدند بیش از ۷۰ خودرو را رهاسازی کنند.

وی افزود: امدادگران هلال‌احمر ضمن کمک به بستن زنجیرچرخ، اقدام به توزیع ۲۰ بسته غذایی و ۲۰ تخته پتو میان سرنشینان خودروهای گرفتار در برف کردند.

مدنی با اشاره به محورهای امدادرسانی‌شده گفت: محور نقده ـ پیرانشهر، گردنه دواب، محور نقده به حیدرآباد، محور حیدرآباد به سمت ارومیه و همچنین سه‌راهی حیدرآباد به سمت سه‌راهی محمدیار از جمله مسیرهایی بود که خودروها در آن‌ها دچار مشکل شده و عملیات امدادرسانی انجام شد.

وی تصریح کرد: به‌دلیل شدت برودت هوا و کولاک، از تردد خودروها به سمت پیرانشهر از میدان دفاع مقدس جلوگیری شد و با هماهنگی پلیس راه و مدیریت بحران شهرستان، خودروها به داخل شهر بازگردانده شدند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی