رهاسازی بیش از ۷۰ خودرو گرفتار برف و کولاک در نقده

به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت‌الله مدنی در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: به‌دنبال برودت شدید هوا و کولاک برف، پنج تیم عملیاتی هلال‌احمر برای امدادرسانی به خودروهای در راه‌مانده در محورهای مواصلاتی نقده اعزام شدند و موفق شدند بیش از ۷۰ خودرو را رهاسازی کنند.

وی افزود: امدادگران هلال‌احمر ضمن کمک به بستن زنجیرچرخ، اقدام به توزیع ۲۰ بسته غذایی و ۲۰ تخته پتو میان سرنشینان خودروهای گرفتار در برف کردند.

مدنی با اشاره به محورهای امدادرسانی‌شده گفت: محور نقده ـ پیرانشهر، گردنه دواب، محور نقده به حیدرآباد، محور حیدرآباد به سمت ارومیه و همچنین سه‌راهی حیدرآباد به سمت سه‌راهی محمدیار از جمله مسیرهایی بود که خودروها در آن‌ها دچار مشکل شده و عملیات امدادرسانی انجام شد.

وی تصریح کرد: به‌دلیل شدت برودت هوا و کولاک، از تردد خودروها به سمت پیرانشهر از میدان دفاع مقدس جلوگیری شد و با هماهنگی پلیس راه و مدیریت بحران شهرستان، خودروها به داخل شهر بازگردانده شدند.

انتهای پیام/