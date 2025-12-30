بارش شدید در غرب مازندران؛ آبگرفتگی معابر و تعطیلی مدارس
بارندگیهای رگباری بامداد سهشنبه در شهرهای غرب مازندران ازجمله نوشهر و چالوس، سبب آبگرفتگی معابر، اختلال در تردد خودروها و تعطیلی مدارس ابتدایی شد.
به گزارش ایلنا، بارندگیهای رگباری بامداد سهشنبه در شهرهای غرب مازندران ازجمله نوشهر و چالوس سبب آبگرفتگی معابر عمومی، اختلال در تردد خودروها و تعطیلی مدارس ابتدایی شد.
این بارشها که از عصر دوشنبه آغازشده، علاوه بر ایجاد ترافیک سنگین شهری، موجب افزایش سطح آب رودخانهها و قطع برق در برخی روستاهای چالوس شد. همزمان، محورهای کوهستانی استان ازجمله جاده کندوان و آزادراه تهران–شمال با بارش برف همراه بوده و راهداری عملیات نمکپاشی و برفروبی را آغاز کرده است.
یحیی یوسف پور، فرماندار چالوس، اعلام کرد: بارندگی همراه با باد و بوران علاوه بر تعطیلی مدارس ابتدایی، برق برخی روستاها را نیز قطع کرده است. در نقاطی از شهرستان ازجمله خیابان کورش، حوالی هتل ملک و کمربندی چالوس آبگرفتگی گزارششده است. ستاد مدیریت بحران در آمادهباش کامل قرار دارد و راهداران از نخستین ساعات بارش برف در حال فعالیت هستند.
پلیسراه نیز از مردم خواسته به دلیل شرایط نامساعد جوی و خطر ریزش سنگ، از سفرهای غیرضروری به مازندران خودداری کنند. بنا بر اعلام هواشناسی، این سامانه بارشی تا فردا همراه با وزش باد و کاهش محسوس دما ادامه خواهد داشت.