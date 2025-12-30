خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بارش شدید در غرب مازندران؛ آب‌گرفتگی معابر و تعطیلی مدارس

بارش شدید در غرب مازندران؛ آب‌گرفتگی معابر و تعطیلی مدارس
کد خبر : 1735106
لینک کوتاه کپی شد.

بارندگی‌های رگباری بامداد سه‌شنبه در شهرهای غرب مازندران ازجمله نوشهر و چالوس، سبب آب‌گرفتگی معابر، اختلال در تردد خودروها و تعطیلی مدارس ابتدایی شد.

به گزارش ایلنا، بارندگی‌های رگباری بامداد سه‌شنبه در شهرهای غرب مازندران ازجمله نوشهر و چالوس سبب آب‌گرفتگی معابر عمومی، اختلال در تردد خودروها و تعطیلی مدارس ابتدایی شد.

این بارش‌ها که از عصر دوشنبه آغازشده، علاوه بر ایجاد ترافیک سنگین شهری، موجب افزایش سطح آب رودخانه‌ها و قطع برق در برخی روستاهای چالوس شد. هم‌زمان، محورهای کوهستانی استان ازجمله جاده کندوان و آزادراه تهران–شمال با بارش برف همراه بوده و راهداری عملیات نمک‌پاشی و برف‌روبی را آغاز کرده است.

یحیی یوسف پور، فرماندار چالوس، اعلام کرد: بارندگی همراه با باد و بوران علاوه بر تعطیلی مدارس ابتدایی، برق برخی روستاها را نیز قطع کرده است. در نقاطی از شهرستان ازجمله خیابان کورش، حوالی هتل ملک و کمربندی چالوس آب‌گرفتگی گزارش‌شده است. ستاد مدیریت بحران در آماده‌باش کامل قرار دارد و راهداران از نخستین ساعات بارش برف در حال فعالیت هستند.

پلیس‌راه نیز از مردم خواسته به دلیل شرایط نامساعد جوی و خطر ریزش سنگ، از سفرهای غیرضروری به مازندران خودداری کنند. بنا بر اعلام هواشناسی، این سامانه بارشی تا فردا همراه با وزش باد و کاهش محسوس دما ادامه خواهد داشت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی