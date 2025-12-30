به گزارش ایلنا از خوزستان و بنا بر اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور در ساعت ۹ صبح امروز سه‌شنبه نهم دی‌ماه، هوای هشت شهر خوزستان در وضعیت قرمز و نارنجی آلودگی هوا قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش، شاخص کیفیت هوا در شهر هندیجان با عدد ۱۶۹ AQI در وضعیت قرمز قرار دارد که نشان‌دهنده آلودگی هوا برای همه گروه‌های سنی است.

همچنین میزان ذرات آلاینده در شهرهای آبادان، آغاجاری، امیدیه، اهواز، خرمشهر، شادگان و ماهشهر در وضعیت نارنجی ثبت شده و هوای این شهرها برای گروه‌های حساس شامل کودکان، سالمندان و بیماران قلبی و تنفسی ناسالم اعلام شده است.

افزایش غلظت ذرات معلق به‌ویژه PM2.5 و PM10، ناشی از فعالیت صنایع نفت، گاز، فولاد و پتروشیمی، تردد بالای خودروها، پدیده گرد و غبار و شرایط پایدار جوی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در تشدید آلودگی هوا در شهرهای خوزستان عنوان شده است.

به شهروندان به‌ویژه گروه‌های حساس توصیه می‌شود از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کرده و در صورت لزوم از ماسک‌های مناسب استفاده کنند.

