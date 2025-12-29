تعطیلی مدارس ابتدایی یازده شهرستان کرمانشاه در روز سهشنبه
تاخیر ۲ ساعته ادارات ۵ شهرستان
مدارس ابتدایی یازده شهرستان استان کرمانشاه، فردا(سهشنبه، نهم دی) تعطیل است. فعالیت ادارات در پنج شهرستان هم با دو ساعت تاخیر آغاز میشود.
به گزارش ایلنا از کرمانشاه، علیرضا حیدری مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه با اشاره به گزارش سازمان هواشناسی مبنی بر بارش برف، برودت هوا و یخبندان، گفت: با تصمیم ستاد مدیریت بحران استان و موافقت استاندار کرمانشاه، پیش دبستانیها و مدارس مقطع ابتدایی همه شهرستانهای استان بجز شهرستانهای سرپل ذهاب، قصرشیرین و گیلانغرب، در دو نوبت صبح و بعدازظهر، در روز سه شنبه ۹ دی بهصورت غیرحضوری خواهد بود.
حیدری افزود: مدارس ابتدایی بخش گواور شهرستان گیلانغرب نیز مشمول تعطیلی خواهد بود.
وی گفت: همچنین ادارات و بانکهای شهرستانهای پاوه، جوانرود، روانسر، ثلاث باباجانی و دالاهو نیز فردا با دو ساعت تاخیر آغاز بکار میکنند.
حیدری اظهار کرد: این اقدام در راستای کاهش مخاطرات ناشی از سرمای هوا و ایجاد شرایط ایمن برای دانشآموزان استان صورت گرفته است.