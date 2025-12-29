به گزارش ایلنا از کرمانشاه، علیرضا حیدری مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه با اشاره به گزارش سازمان هواشناسی مبنی بر بارش برف، برودت هوا و یخبندان، گفت: با تصمیم ستاد مدیریت بحران استان و موافقت استاندار کرمانشاه، پیش دبستانی‌ها و مدارس مقطع ابتدایی همه شهرستان‌های استان بجز شهرستانهای سرپل ذهاب، قصرشیرین و گیلانغرب، در دو نوبت صبح و بعدازظهر، در روز سه شنبه ۹ دی به‌صورت غیرحضوری خواهد بود.

حیدری افزود: مدارس ابتدایی بخش گواور شهرستان گیلانغرب نیز مشمول تعطیلی خواهد بود.

وی گفت: همچنین ادارات و بانک‌های شهرستان‌های پاوه، جوانرود، روانسر، ثلاث باباجانی و دالاهو نیز فردا با دو ساعت تاخیر آغاز بکار می‌کنند.

حیدری اظهار کرد: این اقدام در راستای کاهش مخاطرات ناشی از سرمای هوا و ایجاد شرایط ایمن‌ برای دانش‌آموزان استان صورت گرفته است.

انتهای پیام/