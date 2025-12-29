آبفای آذربایجان شرقی درباره یخزدگی کنتور هشدار داد
شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی با توجه به کاهش محسوس دما و بارش برف در استان درباره احتمال یخزدگی کنتورهای آب و انشعابات داخلی منازل هشدار داد.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی حاکی است: با توجه به شرایط جوی حاکم، احتمال یخزدگی کنتورهای آب و ترکیدگی انشعابات در برخی مناطق وجود دارد و لازم است مشترکان به عایقبندی مناسب کنتور و لولههای آبرسانی منازل خود اقدام کنند.
در اطلاعیه آمده است: مشترکان در صورت مشاهده یخزدگی کنتور یا لولههای آب، شهروندان از حرارت دادن مستقیم، ریختن آب جوش و یا برافروختن آتش در مجاورت کنتور و لولهها جداً خودداری کنند، چرا که این اقدامات میتواند موجب آسیب جدی به تأسیسات آبرسانی شود.
در اطلاعیه تاکید شده است: شهروندان در صورت بروز هرگونه مشکل ناشی از یخزدگی میتوانند با سامانه تلفنی ۱۲۲ تماس بگیرند تا گروههای امدادی آبفا در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به رسیدگی و رفع مشکل اقدام کنند.
مناطق مختلف آذربایجان شرقی از صبح امروز شاهد بارش برف و کولاک بوده و پیش بینی میشود دمای هوا امشب به شکل چشمگیری کاهش یابد.