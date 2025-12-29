خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آبفای آذربایجان شرقی درباره یخ‌زدگی کنتور هشدار داد

آبفای آذربایجان شرقی درباره یخ‌زدگی کنتور هشدار داد
کد خبر : 1734925
لینک کوتاه کپی شد.

شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی با توجه به کاهش محسوس دما و بارش برف در استان درباره احتمال یخ‌زدگی کنتورهای آب و انشعابات داخلی منازل هشدار داد.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی حاکی است: با توجه به شرایط جوی حاکم، احتمال یخ‌زدگی کنتورهای آب و ترکیدگی انشعابات در برخی مناطق وجود دارد و لازم است مشترکان به عایق‌بندی مناسب کنتور و لوله‌های آب‌رسانی منازل خود اقدام کنند.

در اطلاعیه آمده است: مشترکان در صورت مشاهده یخ‌زدگی کنتور یا لوله‌های آب، شهروندان از حرارت دادن مستقیم، ریختن آب جوش و یا برافروختن آتش در مجاورت کنتور و لوله‌ها جداً خودداری کنند، چرا که این اقدامات می‌تواند موجب آسیب جدی به تأسیسات آب‌رسانی شود.

در اطلاعیه تاکید شده است: شهروندان در صورت بروز هرگونه مشکل ناشی از یخ‌زدگی می‌توانند با سامانه تلفنی ۱۲۲ تماس بگیرند تا گروه‌های امدادی آبفا در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به رسیدگی و رفع مشکل اقدام کنند.

مناطق مختلف آذربایجان شرقی از صبح امروز شاهد بارش برف و کولاک بوده و پیش بینی می‌شود دمای هوا امشب به شکل چشمگیری کاهش یابد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی