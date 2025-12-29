پیدا شدن نوزاد پسر در یکی از سطلهای زباله مشهد
با هوشیاری یک شهروند و اقدام سریع پلیس و نیروهای اورژانس مشهد، نوزاد پسر برهنهای که در یک گاری زباله در بولوار بهمن رها شده بود، از مرگ نجات یافت.
به گزارش ایلنا از خراسان رضوی، یک زبالهگرد هنگام جمعآوری ضایعات متوجه کیسه پلاستیکی قرمزرنگی شد که با مشاهده تکانهای ضعیف آن، مشخص شد نوزادی زنده درون آن قرار دارد. این شهروند بلافاصله موضوع را به پلیس اطلاع داد.
با اعلام گزارش، مأموران کلانتری خواجهربیع در کوتاهترین زمان به محل اعزام شدند. یکی از افسران پلیس با خارج کردن نوزاد از گاری زباله، لباس خود را برای گرم نگهداشتن او استفاده کرد و نوزاد سریعاً به کلانتری منتقل شد. پس از حضور نیروهای اورژانس، نوزاد که بهشدت دچار سرمازدگی شده بود، تحت اقدامات فوری درمانی قرار گرفت و به بیمارستان هاشمینژاد منتقل شد.
بنا بر اعلام امدادگران، علائم حیاتی نوزاد پایدار گزارش شده و اقدامات درمانی ادامه دارد.