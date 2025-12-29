خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیدا شدن نوزاد پسر در یکی از سطل‌های زباله مشهد

پیدا شدن نوزاد پسر در یکی از سطل‌های زباله مشهد
کد خبر : 1734894
لینک کوتاه کپی شد.

با هوشیاری یک شهروند و اقدام سریع پلیس و نیروهای اورژانس مشهد، نوزاد پسر برهنه‌ای که در یک گاری زباله در بولوار بهمن رها شده بود، از مرگ نجات یافت.

به گزارش ایلنا از خراسان رضوی،  یک زباله‌گرد هنگام جمع‌آوری ضایعات متوجه کیسه پلاستیکی قرمزرنگی شد که با مشاهده تکان‌های ضعیف آن، مشخص شد نوزادی زنده درون آن قرار دارد. این شهروند بلافاصله موضوع را به پلیس اطلاع داد.

با اعلام گزارش، مأموران کلانتری خواجه‌ربیع در کوتاه‌ترین زمان به محل اعزام شدند. یکی از افسران پلیس با خارج کردن نوزاد از گاری زباله، لباس خود را برای گرم نگه‌داشتن او استفاده کرد و نوزاد سریعاً به کلانتری منتقل شد. پس از حضور نیروهای اورژانس، نوزاد که به‌شدت دچار سرمازدگی شده بود، تحت اقدامات فوری درمانی قرار گرفت و به بیمارستان هاشمی‌نژاد منتقل شد. 

بنا بر اعلام امدادگران، علائم حیاتی نوزاد پایدار گزارش شده و اقدامات درمانی ادامه دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی