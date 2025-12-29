خبرگزاری کار ایران
مدیرعامل باشگاه آلومینیوم خبر داد:

اعمال جریمه 10 درصدی برای اعضای تیم فوتبال بزرگسالان آلومینیوم اراک

مدیرعامل باشگاه فرهنگی‌ ورزشی آلومینیوم اراک به اعمال جریمه 10 درصدی برای بازیکنان و کادر فنی رده سنی بزرگسالان این تیم اشاره کرده و گفت: متأسفانه در هفته‌های اخیر برخی بازیکنان نتوانستند توان واقعی خود را به طور کامل در زمین نشان دهند و به‌رغم نمایش‌های قابل قبول در بازی‌ها، نتایج لازم به دست نیامد.

به گزارش ایلنا، محمد رجائیان افزود: هیئت‌مدیره باشگاه بر اساس سیاست‌ها و چارچوب‌های انضباطی خود، پرونده بازیکنان، کادر فنی و عوامل تیم را بررسی و تصمیم به اعمال جریمه 10 درصدی گرفت و این تصمیم با هدف ایجاد انگیزه بیشتر و یادآوری مسئولیت‌پذیری در قبال نام و جایگاه باشگاه اتخاذ شده است.

وی ادامه داد: رقم دقیق جریمه‌ها قابل مقایسه با قراردادهای سنگین برخی باشگاه‌های بزرگ نیست و کل بودجه و قراردادهای این باشگاه حتی به اندازه قرارداد یک بازیکن در تیم‌هایی مانند پرسپولیس هم نمی‌شود. اما این باشگاه حاصل زحمات و تلاش‌های سالیان دراز است و همه ما این مجموعه را به عنوان یک امانت می‌دانیم.

مدیرعامل باشگاه فرهنگی‌ ورزشی آلومینیوم اراک اظهار داشت: همه ارکان این باشگاه تمام تلاش خود را به کار گرفته‌اند تا اجازه ندهند شرایط به تیم آلومینیوم اراک لطمه بزند. در همین راستا مذاکراتی نیز برای جذب چند بازیکن جدید در جریان است تا با تقویت تیم، توان فنی افزایش پیدا کند و نتایج بهتری رقم بخورد.

رجائیان به سیاست‌های باشگاه اشاره داشته و تصریح کرد: باشگاه آلومینیوم اراک همواره بر جذب بازیکنان جوان و مستعد تمرکز داشته و این سیاست با وجود تمامی دشواری‌ها ادامه دارد. تیم آلومینیوم اراک هم‌اکنون با کسب 4 برد، 3 تساوی و 8 باخت در جایگاه پانزدهم جدول لیگ برتر فوتبال کشورمان قرار دارد.

