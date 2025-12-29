نرخ طلاق در گلستان کمتر از متوسط کشور است

به گزارش ایلنای گلستان، حمیدرضا مطیع درجمع خبرنگاران اظهارکرد: گلستان یکی از استان‌های جوان کشور است که میانگین سن ازدواج در آن پایین‌تر از میانگین کشوری بوده و نرخ طلاق نیز کمتر از متوسط کشور است. بیش از ۹۲۷ هزار نفر از جمعیت گلستان زیر ۳۰ سال هستند.

وی ادامه داد: از ابتدای سالجاری تاکنون ۱۸ هزار و ۵۱۵ ولادت با کاهش ۸.۲ درصدی، هفت هزار و ۶۹۳ فوت با افزایش ۱.۸ درصدی، ۹ هزار و ۴۹۳ ازدواج با کاهش ۸.۱ درصدی و سه هزار و ۲۸۴ طلاق با کاهش ۲.۹ درصدی ثبت شده است

وی تصریح کرد: در حال حاضر بدون حضور ثبت‌احوال ارائه خدمت در ارگان‌ها امکان‌پذیر نیست و ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار شناسنامه و اسناد هویتی در گلستان داریم که برخی از این افراد در حال حاضر فوت کردند.

