مدیرکل ثبت احوال استان:
نرخ طلاق در گلستان کمتر از متوسط کشور است
مدیرکل ثبت احوال گلستان گفت: گلستان یکی از استانهای جوان کشور است و نرخ طلاق در استان کمتر از متوسط کشور است. در استان گلستان، صدور شناسنامه از سال ۱۳۰۵ آغاز شد و اولین شناسنامهها در گرگان و گنبد کاووس صادر شد.
به گزارش ایلنای گلستان، حمیدرضا مطیع درجمع خبرنگاران اظهارکرد: گلستان یکی از استانهای جوان کشور است که میانگین سن ازدواج در آن پایینتر از میانگین کشوری بوده و نرخ طلاق نیز کمتر از متوسط کشور است. بیش از ۹۲۷ هزار نفر از جمعیت گلستان زیر ۳۰ سال هستند.
وی ادامه داد: از ابتدای سالجاری تاکنون ۱۸ هزار و ۵۱۵ ولادت با کاهش ۸.۲ درصدی، هفت هزار و ۶۹۳ فوت با افزایش ۱.۸ درصدی، ۹ هزار و ۴۹۳ ازدواج با کاهش ۸.۱ درصدی و سه هزار و ۲۸۴ طلاق با کاهش ۲.۹ درصدی ثبت شده است
وی تصریح کرد: در حال حاضر بدون حضور ثبتاحوال ارائه خدمت در ارگانها امکانپذیر نیست و ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار شناسنامه و اسناد هویتی در گلستان داریم که برخی از این افراد در حال حاضر فوت کردند.