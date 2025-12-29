خبرگزاری کار ایران
به دلیل بارش شدید و جاری شدن سیلاب ها:

جاده ۲۰ روستا در بخش چاروسا قطع است /قطع مکرر برق باعث نارضایتی مردم شده است

جاده ۲۰ روستا در بخش چاروسا قطع است /قطع مکرر برق باعث نارضایتی مردم شده است
کد خبر : 1734727
بخشدار چاروسا در استان کهگیلویه و بویراحمد از قطع شدن جاده ۲۰ روستا در این بخش بدلیل بارش شدید باران و جاری شدن سیلاب ها خبرداد و تاکیدکرد که مردم قطع مکرر برق، باعث نارضایتی مردم شده است

به گزارش ایلنا، "صفا حبیبی" افزود: با تلاش کارکنان اداره راهداری و حمل نقل جاده ایی استان، جاده ارتباطی قلعه رئیسی به دهدشت بازگشایی شده اما مسیر‌های روستایی این بخش همچنان قطع است. 

وی از قطع خطوط ارتباطی مخابرات و تلفن همراه در بخش چاروسا هم خبرداد و اظهارداشت: به دلیل شدت بارندگی خطوط ارتباطی بخش چاروسا و دیشموک از حوزه سادات مشهدی، قطع شد که با کمک مخابرات شهرستان ارتباط صبح امروز برقرار شد.

حبیبی با بیان اینکه حدود ۸۰ درصد راه‌های روستایی بخش چاروسا قطع است، افزود: برق بسیاری از روستا‌های این بخش مکرر قطع وصل می‌شود که باعث گله مندی مردم این بخش شده است.

به گزارش ایلنا، بخش چاروسا در کهگیلویه بزرگ واقع شده که با یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد حدود 300 کیلومتر فاصله دارد.

