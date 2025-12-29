خبرگزاری کار ایران
محور باباکلان گچساران مسدود شد

فرماندار گچساران در استان کهگیلویه و بویراحمد از مسدود بودن محور باباکلان خبرداد و اظهارداشت: بارندگی‌های شدید، تداوم فعالیت سامانه بارشی و طغیان رودخانه‌ها در شبانه‌روز گذشته، بسیاری از جاده‌های روستای شهرستان گچساران را درگیر سیلاب و آبگرفتگی گسترده کرد.

به گزارش ایلنا از گچساران، "ایوب مقیمی"  گفت: در پی سامانه های بارشی و سیلاب،  جاده‌های روستای تلخاب شیرین، امام زاده جعفر(ع)، زیر گذر سر آبننیز و سربیشه دچار آب گرفتگی و گل و لای شده بودند که با تلاش شبانه روزی ادارات خدمات رسان جاده‌ها بازگشایی شد.

فرماندار گچساران در استان کهگیلویه و بویراحمد از مسدود شدن جاده موقت دهستان باباکلان به علت سیل و تخریب خبرداد و خاطرنشان کرد: این مسیر تاکنون به علت حجم خسارت بالا مسدود بود که به کمک راهداری در حال بازسازی و بازگشایی است.

مقیمی گفت: بدلیل پر شدن سد خاکی و مسیر سیلابی بعد از آن در روستای امام زاده جعفر(ع)، چند خانه همجوار این سیلاب دچار خسارت شد که به کمک هلال احمر و بنیاد مسکن در حال کمک رسانی به این منازل‌ها هستیم.

وی از خاموشی برق در روستا‌های بویراحمد گرمسیری، امام زاده جعفر(ع) و لیشتر در شبانه روز گذشته نیز خبرداد و افزود: به محض دریافت خاموشی همه گروه‌های حوادث برق در این روستا‌ها حاضر و نواقص را رفع کردند.

به گزارش ایلنا، شهرستان گچساران از شهرستان های ششگانه گرمسیری بوده که در 150 کیلومتری یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد واقع شده است.

