استاندار هرمزگان خبر داد:
فعالیت غیرحضوری تمامی مدارس استان در روز دوشنبه 8 دی ماه
استاندار هرمزگان گفت: به منظور اقدام پیشگیرانه و حفظ سلامت دانشآموزان و با تصمیم ستاد مدیریت بحران، فعالیت آموزشی مدارس سراسر این استان در تمامی مقاطع تحصیلی روز دوشنبه 8 دی ماه به صورت غیرحضوری برگزار میشود و آموزشها در بستر سامانه شاد پیگیری خواهد شد.
به گزارش ایلنا، محمد آشوری تازیانی به فعالیت مهدکودکها و پیشدبستانیهای استان هرمزگان اشاره داشته و افزود: همچنین با تصمیمات اتخاذ شده از سوی ستاد مدیریت بحران استان هرمزگان، فعالیت مهدکودکها و پیشدبستانیهای سراسر این استان نیز در روز دوشنبه 8 دی ماه تعطیل اعلام میشود.
وی به فعالیت دانشگاهها و ادارات استان هرمزگان در روز دوشنبه 8 دی ماه اشاره کرده و ادامه داد: وضعیت فعالیت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی این استان نیز از طریق پایگاههای اطلاعرسانی رسمی هر دانشگاه اعلام میشود. همچنین فعالیت ادارات و دستگاههای اجرایی استان نیز طبق روال عادی برقرار خواهد بود.