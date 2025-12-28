خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

استاندار هرمزگان خبر داد:

فعالیت غیرحضوری تمامی مدارس استان در روز دوشنبه 8 دی ماه

فعالیت غیرحضوری تمامی مدارس استان در روز دوشنبه 8 دی ماه
کد خبر : 1734346
لینک کوتاه کپی شد.

استاندار هرمزگان گفت: به منظور اقدام پیشگیرانه و حفظ سلامت دانش‌آموزان و با تصمیم ستاد مدیریت بحران، فعالیت آموزشی مدارس سراسر این استان در تمامی مقاطع تحصیلی روز دوشنبه 8 دی ماه به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود و آموزش‌ها در بستر سامانه شاد پیگیری خواهد شد.

به گزارش ایلنا، محمد آشوری تازیانی به فعالیت مهدکودک‌ها و پیش‌دبستانی‌های استان هرمزگان اشاره داشته و افزود: همچنین با تصمیمات اتخاذ شده از سوی ستاد مدیریت بحران استان هرمزگان، فعالیت مهدکودک‌ها و پیش‌دبستانی‌های سراسر این استان نیز در روز دوشنبه 8 دی ماه تعطیل اعلام می‌شود.

وی به فعالیت دانشگاه‌ها و ادارات استان هرمزگان در روز دوشنبه 8 دی ماه اشاره کرده و ادامه داد: وضعیت فعالیت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی این استان نیز از طریق پایگاه‌های اطلاع‌رسانی رسمی هر دانشگاه اعلام می‌شود. همچنین فعالیت ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان نیز طبق روال عادی برقرار خواهد بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی