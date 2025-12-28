رییس اداره مرتع ادارهکل منابع طبیعی استان خبر داد؛
خسارت 5560 میلیارد ریالی خشکسالی به تولید علوفه در مراتع خراسان شمالی
رییس اداره مرتع ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان شمالی به خسارتهای وارد شده به مراتع این استان از حیث تولید علوفه اشاره کرده و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون میزان خسارت وارد شده به مراتع این استان بر مبنای علوفه تولیدی حدود 5560 میلیارد ریال برآورد شده است.
به گزارش ایلنا، ابراهیم محمودی به تقسیمبندی مراتع استان خراسان شمالی پرداخته و در این خصوص افزود: مراتع استان به 3 دسته خوب، متوسط و فقیر تقسیم میشوند و خشکسالی تأثیر یکسانی بر آنها نداشته است. بنابراین خسارت وارده به هر دسته متفاوت است.
وی ادامه داد: در شرایط نرمال تولید علوفه در مراتع استان خراسان شمالی به طور متوسط 139 کیلوگرم در هکتار است. اما در سال جاری و در اثر خشکسالی، تولید به طور متوسط به 100 کیلوگرم در هکتار کاهش یافته است. یعنی بر اثر خشکسالی تولید علوفه 39 کیلوگرم در هکتار کاهش است.
رییس اداره مرتع ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان شمالی اظهار داشت: در شرایط نرمال حدود 50 درصد علوفه تولیدی قابل بهرهبرداری است، اما در خشکسالی این ضریب کمتر از 50 درصد است. بنابراین از 100 کیلوگرم علوفه در هکتار، حدود 40 کیلوگرم قابل بهرهبرداری برای چرای دام است.
محمودی به کاهش تولید علوفه در مراتع استان خراسان شمالی اشاره داشته و تصریح کرد: با توجه به اینکه تولید سالانه علوفه در سطح مراتع این استان حدود 250 هزار تن است، اما خشکسالی در سال جاری تولید را به 180 هزار تن کاهش داده و در نتیجه 70 هزار تن کاهش تولید به وجود آمده است.
وی به وسعت مراتع استان خراسان شمالی اشاره کرده و در این خصوص بیان داشت: مساحت کل مراتع این استان یک میلیون و 795 هزار هکتار است که این مراتع در مناطق مختلف با درجات مختلف خشکسالی مواجه شدهاند. متأسفانه خشکسالی مراتع سراسر این استان را تحت تأثیر قرار داده است.
رییس اداره مرتع ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان شمالی به اقدامات اجرایی به جهت کاهش پیامدهای خشکسالی اشاره داشته و تأکید کرد: اقدامات اجرایی مانند پروژه مدیریت چرای دام، کپهکاری و بذرپاشی مراتع با مشارکت بهرهبرداران، در راستای کاهش خسارتها و احیای مراتع در حال انجام است.