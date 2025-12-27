خبرگزاری کار ایران
به دلیل بارش برف و برودت هوا؛

مدارس پنج شهر و برخی روستاهای آذربایجان غربی یک شنبه تعطیل شد

روابط عمومی استانداری آذربایجان‌غربی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به بارش برف و برودت هوا، مدارس شهرهای ارومیه در مقطع ابتدایی و اشنویه در تمامی مقاطع تحصیلی همچنین مراکز آموزشی و تمامی مقاطع تحصیلی مدارس شهرستان‌های سردشت و میرآباد روز یکشنبه ۷ دی ماه تعطیل بوده و آموزش به‌ صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا، در بخشی از این اطلاعیه آمده است: با تصمیم ستاد مدیریت بحران استانداری آذربایجان‌غربی، با توجه به بارش برف و برودت هوا، مراکز آموزشی و تمامی مقاطع تحصیلی مدارس شهرستان‌های سردشت و میرآباد شامل پیش‌دبستانی، ابتدایی، متوسطه اول و دوم در ۲ نوبت صبح و بعدازظهر روز یکشنبه ۷ دی ماه ۱۴۰۴ تعطیل بوده و آموزش به‌ صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

همچنین، با توجه به برودت هوا و بارش احتمالی برف، مقطع پیش‌دبستانی و ابتدایی مدارس شهرهای ارومیه و اشنویه و تمامی مقاطع تحصیلی مدارس مناطق روستایی و بخش‌های تابعه شهرستان‌های ارومیه و اشنویه در ۲ نوبت صبح و بعدازظهر روز یکشنبه ۷ دی ماه ۱۴۰۴ تعطیل بوده و آموزش به‌ صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

در این اطلاعیه تاکید شده است: آزمون‌های نهایی شهرستان‌های ارومیه،اشنویه، سردشت و میرآباد فردا یکشنبه ۷ دی ماه ۱۴۰۴ پابرجا بوده و طبق برنامه برگزار خواهد شد.

تعطیلی مدارس روستایی شهرستان مهاباد

همچنین روابط عمومی آموزش و پرورش مهاباد در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: تمامی مدارس روستایی شهرستان مهاباد در روز یکشنبه ۷ دی ماه ۱۴۰۴ در نوبت صبح و بعدازظهر تعطیل بوده و فرآیند آموزش به‌صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

بر اساس این اطلاعیه، مدارس شهری شهرستان مهاباد در همان روز دایر بوده و آموزش به‌صورت حضوری انجام می‌شود و تعطیل نیست.

در این اطلاعیه یادآوری شده است: آزمون‌های نهایی شهرستان مهاباد فردا یکشنبه ۷ دی ماه ۱۴۰۴ پابرجا بوده و طبق برنامه برگزار می‌شود.

 

