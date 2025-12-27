تعطیلی مدارس ابتدایی شهر ساوه روز یکشنبه 7 دی
استانداری مرکزی با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: با تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان مرکزی، فعالیت آموزشی مدارس ابتدایی شهر ساوه روز یکشنبه 7 دی ماه به صورت غیرحضوری خواهد بود و آموزشها در بستر سامانه شاد پیگیری میشود.
به گزارش ایلنا، حسب اعلام شرایط اضطرار و دعوتنامه ادارهکل محیطزیست استان به عنوان دبیرخانه، جلسه کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوای استان مرکزی تشکیل شد و بدینوسیله تصمیمات این کارگروه برای روز یکشنبه 7 دی ماه به شرح ذیل اعلام شده است.
در اطلاعیه استانداری مرکزی آمده است که تصمیمات کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوای استان مرکزی، با توجه به اعلام شرایط پایدار جوی، تغییرات و نوسانات شدید شاخصها و روند افزایشی شاخصها در شهر ساوه از سوی ادارهکل هواشناسی و تأیید دانشگاه علوم پزشکی استان اتخاذ شده است.
بر اساس تصمیمات اتخاذ شده از سوی کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوای استان مرکزی، همچنین علاوه بر فعالیت غیرحضوری مدارس ابتدایی شهر ساوه، تمامی مراکز پیشدبستانی و مهدهای کودک این شهر نیز در روز یاد شده تعطیل خواهند بود و فعالیت حضوری نخواهند داشت.
ذکر این نکته ضروری است که تصمیمات کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوای استان مرکزی در شهر اراک، مشمول امتحانات هماهنگ پایه نهم و امتحانات نهایی نخواهد بود و بر این اساس برگزاری این امتحانات به قوت خود باقی است و دانشآموزان باید در سر جلسه امتحان حضور داشته باشند.
موافقت با دورکاری یا مرخصی بانوان باردار و مادران دارای کودکان زیر 2 سال و هچنین کارمندان دارای بیماری زمینهای، از مهمترین موارد تأکید شده در اطلاعیه کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوای استان مرکزی است که باید به صورت ویژه به آنها توجه شود.
کنترل آلودگی در کورههای آجرپزی، پایش و برخورد ویژه با صنایع آلاینده اطراف شهر و مستقر در شهرکهای صنعتی شهر ساوه توسط ادارهکل حفاظت محیطزیست، نظارت و جلوگیری از فعالیت کارگاههای عمرانی که منجر به تشدید آلودگی هوا میگردد توسط شهرداری این شهر، از دیگر موارد تأکید شده در اطلاعیه فوق است.
همچنین پلیس راهور موظف است با خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی، برخورد شدید داشته باشد و در این خصوص اعمال قانون لازم را اجرایی کنند. این موضوع نیز از دیگر موارد تأکید شده در اطلاعیه کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوای استان مرکزی است.
همچنین در اطلاعیه کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان مرکزی از عموم شهروندان به ویژه گروههای سنی حساس علیالخصوص بیماران قلبی و ریوی و مادران باردار و ... درخواست شده است از ترددهای غیرضروری در فضای باز با جدیت خودداری کنند.
باید این نکته را در نظر داشت که در صورت ضرورت تردد در فضای باز، استفاده از ماسک و مصرف مایعات، میوه و سبزیجات به منظور کاهش اثرات سوء آلودگی هوا را جدی بگیرند. همچنین در این اطلاعیه به عدم انجام فعالیت ورزشی در فضاهای باز توصیه شده است.
در اطلاعیه کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان مرکزی آمده است که از آنجا که تصمیمگیری در خصوص تعطیلی دانشگاهها براساس شیوهنامه در زمان رسیدن شاخص به عدد بالاتر از 200 صورت میپذیرد، هرگونه اعلام نظر در این خصوص بر عهده رؤسای محترم دانشگاهها است.
لازم به ذکر است کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوای استان مرکزی به دلیل شرایط موجود، روزانه ساعت 18 تشکیل جلسه داده و تصمیمات این کارگروه در خصوص اعلام تعطیلیها، بر اساس تحلیل دادهها، پیشبینی وضعیت شاخصها و نظریه کارشناسی تمامی اعضا، برای روز بعد اتخاذ میگردد.
ذکر این نکته ضروری است که یکی از ملاکهای تصمیمگیری برای تعطیلیها میانگین شاخص ایستگاههای سنجش آلودگی هوا در تعداد بالاتر بوده و در این راستا بدیهی است اطلاعات یک ایستگاه مبنای تصمیمگیری برای تمامی شهر نیست.
در اطلاعیه کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان مرکزی عنوان شده است که تصمیمات این کارگروه بر اساس قانون و به صورت شفاف خدمت شهروندان اعلام میگردد و پاسخگویی به مطالبات به حق مردم از مهمترین وظایف و تکالیف کارگروه است.