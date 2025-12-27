مدارس و ادارات شهرستان مراغه فردا تعطیل اعلام شد
معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی اعلام کرد: تمام ادارات و سازمان های دولتی و غیردولتی و همچنین مدارس شهرستان مراغه به دلیل درگذشت فرماندار فردا / یکشنبه/ برابر با هفتم دی ماه تعطیل است.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، ظفر محمدی عصر یکشنبه با حضور در فرمانداری مراغه، با ابراز تاسف از درگذشت نا به هنگام فرماندار ساعی و تلاشگر این شهرستان، اظهار کرد: امین امینیان یکی از فرمانداران خدوم و بسیار باشخصیت آذربایجان شرقی بود که برای توسعه شهرستان کوشش فراوانی انجام داد و این اقدامات هرگز از یاد و خاطره مردم منطقه فراموش نخواهد شد.
وی با تسلیت فوت فرماندار مراغه به مجموعه اداری و کارکنان دوایر این شهرستان و نیز خانواده داغدار وی، افزود: با توجه به شرایط شهرستان و برگزاری آیین تشییع، فردا تمامی مدارش در مقاطع مختلف و نیز ادارات و سازمان های اجرایی تعطیل اعلام می شود.
محمدی با بیان اینکه مردم مراغه همواره قدردان خادمان واقعی خود بوده و آن را در طول سال های گذشته نشان داده اند، یادآور شد: اهالی منطقه از اینکه فردی خادم و دلسوز را از دست داده اند، بسیار ناراحت و سوگوار هستند و بر همین اساس تصمیم بر تعطیلی ادارات و مدارس به منظور برگزاری آیین باشکوه تشییع گرفته شد.
وی ادامه داد: مراسم تشییع فرماندار فقید شهرستان مراغه فردا راس ساعت ۱۰ از مقابل فرمانداری برگزار خواهد شد.
اعلام عزای عمومی در شهرستان مراغه
امام جمعه مراغه و عضو مجلس خبرگان رهبری با صدور پیام تسلیتی به مناسبت درگذشت فرماندار این شهرستان، فردا /یکشنبه/ را عزای عمومی اعلام کرد.
در پیام حجت الاسلام والمسلمین جواد حاجی زاده، با اشاره به اینکه درگذشت برادر مؤمن، متعهد و خدوم نظام مقدس اسلامی، معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مراغه موجب تأثر و اندوه فراوان گردید، آمده است: بیتردید حسن اخلاق و ادب، تعامل سازنده، مردمداری، روحیه مسئولیتپذیری و جدیت در اداره امور، از ویژگیهای برجسته و ماندگار امینیان بود که یاد و خاطرهاش را در اذهان مردم و همکاران جاودانه خواهد ساخت.
وی با تسلیت ضایعه تأسف بار درگذشت فرماندار مراغه به معاونین و کارکنان فرمانداری، مدیران ادارات، نهادها و ارگانها، مردم شریف و قدردان شهرستان مراغه، دوستان، آشنایان و خویشاوندان داغدار و به خصوص خانواده محترم فرماندار فقید مراغه، از درگاه ایزد منان برای آن فقید سعید علو درجات، رحمت واسعه الهی و بهرهمندی از شفاعت اهل بیت (ع) مسئلت کرده است.
حاجیزاده از مردم وفادار، قدردان، انقلابی و ولائی شهرستان مراغه درخواست کرد، فردا با حضور گسترده و پرشور خود در مراسم تشییع پیکر فرماندار فقید، ضمن تسلی به خانواده های دغدار، رسم مهمان نوازی را به خوبی و با شکوه خاصی به جا آورند.
وی ادامه داده است: فردا به همین مناسبت در شهرستان مراغه عزای عمومی اعلام می شود.