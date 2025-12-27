هشدار مدیرکل پدافند غیرعامل استان:
احتمال گسترش فعالیت پشه آئدس در جنوب کرمان وجود دارد
مدیرکل پدافند غیرعامل استان کرمان گفت: بارندگیهای اخیر در مناطق مختلف استان به خصوص جنوب کرمان میتواند به گسترش فعالیت پشه آئدس منجر شود. در این راستا باید اقداماتی انجام شود تا از استقرار پشه آئدس در خانه، محله و شهرهای دارای بخشهای مسکونی جلوگیری گردد.
به گزارش ایلنا، ابراهیم کریمی احتمال گسترش فعالیت پشه آئدس پس از بارندگیهای اخیر در جنوب کرمان را تشریح کرده و افزود: چرخه زندگی این ناقل مهاجم زیستی به شدت به آبهای راکد و رطوبت وابسته است به گونهای که تخم این پشه، با حداقل رطوبت و آب میتواند به مدت زیادی زنده بماند.
وی ادامه داد: تداوم روند بهسازی محیطهای جمعیتی و شهری و ارتقاء مراقبتهای فردی، اجتماعی و توجه به توصیههای قرارگاه پدافند زیستی استان و شهرستانها و متخصصان دانشگاههای علوم پزشکی و مراکز بهداشتی از مهمترین اقداماتی است که آحاد مردم باید به آن توجه داشته باشند.