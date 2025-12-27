احتمال گسترش فعالیت پشه آئدس در جنوب کرمان وجود دارد

به گزارش ایلنا، ابراهیم کریمی احتمال گسترش فعالیت پشه آئدس پس از بارندگی‌های اخیر در جنوب کرمان را تشریح کرده و افزود: چرخه زندگی این ناقل مهاجم زیستی به شدت به آب‌های راکد و رطوبت وابسته است به گونه‌ای که تخم این پشه، با حداقل رطوبت و آب می‌تواند به مدت زیادی زنده بماند.

وی ادامه داد: تداوم روند بهسازی محیط‌های جمعیتی و شهری و ارتقاء مراقبت‌های فردی، اجتماعی و توجه به توصیه‌های قرارگاه پدافند زیستی استان و شهرستان‌ها و متخصصان دانشگاه‌های علوم پزشکی و مراکز بهداشتی از مهمترین اقداماتی است که آحاد مردم باید به آن توجه داشته باشند.

انتهای پیام/