فعالیت غیرحضوری تمامی مدارس شهرستان سنندج روز یکشنبه 7 دی ماه

به گزارش ایلنا، به استناد هشدارهای صادر شده از سوی اداره‌کل هواشناسی استان کردستان و به پیشنهاد ستاد مدیریت بحران شهرستان سنندج و موافقت فرماندار این شهرستان، فعالیت تمامی مدارس سطح شهرستان سنندج روز یکشنبه 7 دی ماه در 2 نوبت صبح و بعدازظهر غیرحضوری خواهد بود.

در اطلاعیه روابط‌عمومی فرمانداری شهرستان سنندج آمده است که برنامه امتحانات نهایی بازماندگان پایه دوازدهم به قوت خود باقی است و طبق برنامه، رأس ساعت ۱۰ صبح در حوزه‌های از پیش اعلام شده برگزار خواهد شد. زمان برگزاری امتحانات داخلی مدارس نیز متعاقباً از سوی مدارس اطلاع‌رسانی می‌شود.

