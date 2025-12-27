فعالیت غیرحضوری تمامی مدارس شهرستان سنندج روز یکشنبه 7 دی ماه
روابطعمومی فرمانداری شهرستان سنندج در اطلاعیهای اعلام کرد: با توجه به پیشبینی بارش باران و برف و همچنین برودت هوا، فعالیت حضوری مدارس این شهرستان در تمامی مقاطع تحصیلی روز یکشنبه 7 دی ماه به صورت غیرحضوری برگزار میشود و آموزشها در بستر سامانه شاد پیگیری خواهد شد.
به گزارش ایلنا، به استناد هشدارهای صادر شده از سوی ادارهکل هواشناسی استان کردستان و به پیشنهاد ستاد مدیریت بحران شهرستان سنندج و موافقت فرماندار این شهرستان، فعالیت تمامی مدارس سطح شهرستان سنندج روز یکشنبه 7 دی ماه در 2 نوبت صبح و بعدازظهر غیرحضوری خواهد بود.
در اطلاعیه روابطعمومی فرمانداری شهرستان سنندج آمده است که برنامه امتحانات نهایی بازماندگان پایه دوازدهم به قوت خود باقی است و طبق برنامه، رأس ساعت ۱۰ صبح در حوزههای از پیش اعلام شده برگزار خواهد شد. زمان برگزاری امتحانات داخلی مدارس نیز متعاقباً از سوی مدارس اطلاعرسانی میشود.