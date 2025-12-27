خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فعالیت غیرحضوری تمامی مدارس شهرستان سنندج روز یکشنبه 7 دی ماه

فعالیت غیرحضوری تمامی مدارس شهرستان سنندج روز یکشنبه 7 دی ماه
کد خبر : 1733833
لینک کوتاه کپی شد.

روابط‌عمومی فرمانداری شهرستان سنندج در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به پیش‌بینی بارش باران و برف و همچنین برودت هوا، فعالیت حضوری مدارس این شهرستان در تمامی مقاطع تحصیلی روز یکشنبه 7 دی ماه به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود و آموزش‌ها در بستر سامانه شاد پیگیری خواهد شد.

به گزارش ایلنا، به استناد هشدارهای صادر شده از سوی اداره‌کل هواشناسی استان کردستان و به پیشنهاد ستاد مدیریت بحران شهرستان سنندج و موافقت فرماندار این شهرستان، فعالیت تمامی مدارس سطح شهرستان سنندج روز یکشنبه 7 دی ماه در 2 نوبت صبح و بعدازظهر غیرحضوری خواهد بود.

در اطلاعیه روابط‌عمومی فرمانداری شهرستان سنندج آمده است که برنامه امتحانات نهایی بازماندگان پایه دوازدهم به قوت خود باقی است و طبق برنامه، رأس ساعت ۱۰ صبح در حوزه‌های از پیش اعلام شده برگزار خواهد شد. زمان برگزاری امتحانات داخلی مدارس نیز متعاقباً از سوی مدارس اطلاع‌رسانی می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا