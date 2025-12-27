رهاسازی خودروهای گرفتار شده در برف و کولاک محور اشنویه به ارومیه
مدیر عامل هلال احمر آذربایجان غربی از امداد رسانی به مسافران و رهاسازی خودروهای گرفتار شده در برف و کولاک محور اشنویه به ارومیه خبر داد.
به گزارش ایلنا، حمید محبوبی گفت:در پی بارش برف و بروز کولاک در محور ارتباطی اشنویه–ارومیه، نجاتگران جمعیت هلالاحمر آذربایجان غربی با حضور بهموقع در منطقه، عملیات امدادرسانی به خودروهای گرفتار را آغاز کردند.
محبوبی افزود: در جریان این عملیات، خودروهای گرفتار در برف رهاسازی شده و بستههای غذایی اضطراری بین مسافران و درراهماندگان توزیع شد.
وی ادامه داد: نجاتگران تا بهبود شرایط جوی و عادی شدن تردد در محور، در منطقه حضور داشته و عملیات امدادرسانی ادامه دارد.