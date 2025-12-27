به گزارش ایلنا، مسعود بیات‌منش در مراسم بهره‌برداری از پل جهتی انصارالمهدی زنجان، افزود: استان زنجان در برهه‌ای از زمان که بحث توسعه منطقه‌ای مطرح بود، به عنوان مرکز تجاری منطقه شمال‌غرب کشور شناخته شد و بر این اساس جمعیت شهر زنجان در سال 1402 از مرز 500 هزار نفر فراتر رفت.

وی ادامه داد: زیرساخت‌ها و طرح‌های کلان به ویژه در حوزه حمل‌ونقل و گردشگری در استان زنجان مطرح است که تکمیل آنها به حدود 300 هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد. با توجه به این رشد بر هماهنگی بین شهرداری‌ها، شوراهای شهر و دستگاه‌های اجرایی و خدماتی تأکید داریم تا پروژه‌های حوزه شهری به خوبی اجرا شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان اظهار داشت: نیازمندی‌های شهری شامل ارائه خدمات روزمره از جمله نگهداری معابر و فضاهای سبز، جمع‌آوری پسماند، نگهداری و تعویض زیرساخت‌های شهری و حریم شهر تا حدود 40 هزار هکتار است که بخش زیادی از آن در جوار شهر قرار دارد و نیازمند خدمات ویژه است.

بیات‌منش تصریح کرد: تأمین اعتبارات مورد نیاز زیرساخت‌های شهر زنجان برای تکمیل کمربندی شمالی و رینگ پایین در محور 22 بهمن (بلوار شهید سلیمانی)، اصلاح کمربندی جنوبی، بازنگری در بافت فرسوده، گشایش معابر در طرح‌های شهری و طرح‌های جامع شهر زنجان و توسعه پارک‌ها و مناطق توسعه‌یافته، ضروری است.

وی بیان داشت: امیدواریم تیم مدیریتی جدید شهری به مأموریت‌های اجرایی خود بپردازد و برنامه‌های 4 ساله با بودجه‌ای مناسب ارائه دهد تا طرح‌های زیربنایی و خدماتی به نتیجه برسد. همچنین پروژه‌های کلان گردشگری و توسعه بافت شهری و مناطق توسعه‌ یافته پیگیری شود تا بتواند ارزش افزوده شهر را افزایش دهد.

