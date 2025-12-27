سردار امیری: جنگ امروز دشمن، جنگ تسخیر ذهنها و تضعیف امید اجتماعی است
جانشین سپاه امام سجاد (ع) با بیان اینکه دشمن پس از چهار دهه ناکامی، سه مؤلفه اساسی دین، رهبری و مردم را هدف جنگ شناختی قرار داده است، گفت: تمرکز اصلی دشمن، ایجاد ناامیدی، القای ناکارآمدی و تسخیر افکار عمومی از مسیر رسانه و عملیات روانی است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، سردار هدایتالله امیری ظهر امروز در مراسم تکریم و معارفه رؤسای سازمان بسیج رسانه استان هرمزگان که در بندرعباس برگزار شد، با اشاره به ماهیت تاریخی انقلاب اسلامی ایران اظهار کرد: انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ نظم سلطهگرانه حاکم بر جهان را بر هم زد. پیش از انقلاب، جهان به دو جبهه سلطهگر و سلطهپذیر تقسیم شده بود و بسیاری از ملتها ناچار به پذیرش این نظم ناعادلانه بودند، اما انقلاب اسلامی نشان داد که میتوان در برابر استعمار، ظلم و استکبار ایستاد و پیروز شد.
وی افزود: دشمنان از همان روزهای نخست پیروزی انقلاب اسلامی، این حرکت را یک تهدید و رقیب جدی ایدئولوژیک تلقی کردند و طی دهههای گذشته با ابزارهای گوناگون اقتصادی، نظامی، فرهنگی و رسانهای تلاش کردند این نظام را تضعیف یا نابود کنند. دفاع مقدس، جنگ فرهنگی، فشارهای اقتصادی و تحریمها و در نهایت جنگ رسانهای، همگی در راستای همین هدف طراحی شده بود.
جانشین سپاه امام سجاد (ع) با بیان اینکه دشمن امروز به مؤلفههای واقعی قدرت انقلاب اسلامی پی برده است، تصریح کرد: تجربه تاریخی انقلاب و استمرار آن نشان داد که سه عنصر «دین، رهبری و مردم» پایههای اصلی اقتدار جمهوری اسلامی ایران هستند. هر زمان این سه عنصر در کنار یکدیگر قرار گرفتند، دشمن شکست خورد و هرگاه تلاش شد یکی از این مؤلفهها تضعیف یا از دیگری جدا شود، دشمن به دنبال بهرهبرداری از آن بوده است.
سردار امیری ادامه داد: رهبر معظم انقلاب اسلامی همواره بر نقش مردم تأکید ویژه داشتهاند؛ چه در حوزه اقتصاد با محوریت اقتصاد مقاومتی و بخش خصوصی، چه در عرصه فرهنگ و چه در میدان رسانه. امروز تمرکز دشمن بر ایجاد ناامیدی، القای ناکارآمدی نظام و تضعیف اعتماد عمومی است؛ چرا که میداند سرمایه اجتماعی مهمترین پشتوانه جمهوری اسلامی ایران است.
وی با اشاره به تحولات اخیر و شرایط کشور پس از «دفاع ۱۲ روزه» ملت ایران در برابر فشارها و تهدیدها گفت: دشمن پس از ناکامی در این مرحله، راهبرد قدیمی ناامیدسازی مردم را با ابزارهای جدید دنبال میکند. القای احساس ناامنی، ترس از آینده، بزرگنمایی مشکلات اقتصادی و ناکارآمد نشان دادن نظام، بخشی از جنگ شناختی دشمن است؛ در حالی که احساس ناامنی و احساس فقر، گاهی بسیار مخربتر از خود ناامنی و فقر واقعی هستند.
جانشین سپاه امام سجاد (ع) با استناد به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی ایران بنبست ندارد، زیرا متصل به قدرت الهی است. دشمن از ابزارهایی مانند «مکانیزم ماشه» سخن میگوید، اما ملت ایران باور دارد که بالاترین و مؤثرترین مکانیزم، اراده الهی است و هرجا ملت در مسیر خداوند حرکت کرده، نصرت الهی شامل حال او شده است.
وی تأکید کرد: دشمن امروز بیش از هر زمان دیگری تلاش میکند ذهن، احساس و باور مردم را هدف قرار دهد؛ زیرا اگر ذهنها تسخیر شود، مسیر برای تحقق اهداف دشمن هموار خواهد شد. در چنین شرایطی، نقش رسانهها بسیار حیاتی و تعیینکننده است، چرا که رسانه عصب ارتباطی جامعه و مدیریتکننده افکار عمومی به شمار میرود.
سردار امیری با اشاره به پیشرفتهای علمی و فناورانه جمهوری اسلامی ایران در حوزههایی همچون نانو، پزشکی، صنایع دفاعی و فناوری فضایی اظهار داشت: بسیاری از این دستاوردهای بزرگ بهدرستی برای افکار عمومی، بهویژه نسل جوان، تبیین نشده است. این در حالی است که ایران در شرایط سخت تحریم، در جمع معدود کشورهای صاحب فناوریهای پیشرفته قرار دارد و انتقال «حس پیشرفت» به جامعه یک ضرورت مهم رسانهای است.
وی با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد از دفاع صرف به کنش فعال در عرصه فکری و رسانهای افزود: در جنگ شناختی، بهترین دفاع، حمله هوشمندانه است. باید با تقویت بنیه فکری، اعتقادی و رسانهای جامعه، بهویژه جوانان، کاری کرد که شبهات دشمن اساساً اثرگذاری خود را از دست بدهد.
جانشین سپاه امام سجاد (ع) در بخش دیگری از سخنان خود، بسیج رسانه را دارای ظرفیت بزرگ برای شکلدهی به یک جبهه رسانهای مؤثر دانست و گفت: با همافزایی اصحاب رسانه متعهد و انقلابی، میتوان جبههای قدرتمند در برابر جنگ رسانهای دشمن ایجاد کرد و از همه ظرفیتها برای دفاع از حقیقت، امیدآفرینی و صیانت از منافع ملی بهره گرفت.
وی با قدردانی از تلاشهای سرهنگ الهی، رئیس پیشین سازمان بسیج رسانه استان هرمزگان، اظهار کرد: در دوره مسئولیت ایشان، با همراهی و همدلی اصحاب رسانه، اقدامات ارزشمندی انجام شد و اتحاد صنفی خوبی در فضای رسانهای استان شکل گرفت. سرهنگ الهی اکنون در مسئولیتی جدید در شهرستان بستک مشغول خدمت هستند و همچنان از نیروهای اثرگذار حوزه رسانه به شمار میروند.
سردار امیری در پایان با معرفی سرهنگ رنجبری بهعنوان رئیس جدید سازمان بسیج رسانه استان هرمزگان گفت: ایشان از نیروهای باسابقه، آشنا به حوزه اجرا و سیاستگذاری بسیج و دارای شناخت دقیق از ظرفیتهای فرهنگی، هنری و رسانهای استان هستند. انتظار میرود با تداوم همدلی اصحاب رسانه، این مسیر با قدرت ادامه یابد و بسیج رسانه نقش مؤثر خود را در گام دوم انقلاب اسلامی و تحقق تمدن نوین اسلامی ایفا کند.