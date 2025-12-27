بسیج رسانه هرمزگان در خط مقدم جهاد تبیین و مقابله با جنگ نرم
رئیس بسیج رسانه هرمزگان با تأکید بر نقش راهبردی رسانهها در نبرد شناختی، بسیج رسانه را پیشتاز جهاد تبیین و روایتگری صادقانه دانست و گفت: تقویت زیرساختها، تولید محتوای اثرگذار و همافزایی رسانهای، اولویت اصلی بسیج رسانه برای خنثیسازی توطئههای دشمنان انقلاب اسلامی است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، سرهنگ رنجبری در آیین تکریم و معارفه رؤسای بسیج رسانه استان هرمزگان، جهاد تبیین را مأموریت اصلی این نهاد عنوان کرد و اظهار داشت: بسیج رسانه باید با تولید محتوای حرفهای، اثرگذار و مبتنی بر واقعیت، در تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی و خنثیسازی عملیات روانی و رسانهای دشمنان نقشآفرینی کند.
وی با تأکید بر اهمیت روایتگری صادقانه و مسئولانه افزود: اعتماد عمومی بزرگترین سرمایه رسانه است و این اعتماد تنها با ارائه اطلاعات دقیق، مستند و بهدور از اغراق یا ابهام به دست میآید. بسیج رسانه باید مرجع روایت درست وقایع باشد و اجازه ندهد شبههافکنی و تحریف، افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهد.
رئیس بسیج رسانه هرمزگان با اشاره به برنامههای پیشِرو برای ارتقای توانمندیهای این مجموعه گفت: تقویت زیرساختهای رسانهای، تجهیز و بهروزرسانی استودیوها، و ارتقای سطح دانش، مهارت و آموزش خبرنگاران از اولویتهای اصلی ماست تا بتوانیم در میدان رقابت رسانهای حضوری مؤثرتر و حرفهایتر داشته باشیم.
سرهنگ رنجبری همچنین بر لزوم همافزایی و تعامل سازنده با سایر رسانههای استان تأکید کرد و افزود: همدلی و همکاری میان رسانههای متعهد میتواند جبههای قدرتمند در برابر جنگ نرم دشمن ایجاد کند و مسیر تحقق اهداف مشترک فرهنگی و اجتماعی را هموار سازد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، با قدردانی از تلاشها و خدمات سرهنگ جلالی، رئیس پیشین بسیج رسانه هرمزگان، تصریح کرد: ایشان با تعهد، اخلاص و مدیریت مؤثر، نقش مهمی در ساماندهی و تقویت بسیج رسانه استان ایفا کردند و بستر مناسبی برای تداوم فعالیتهای این مجموعه فراهم ساختند.
این آیین با حضور جمعی از مسئولان استانی، خبرنگاران و فعالان رسانهای برگزار شد و در پایان، ضمن تقدیر از زحمات سرهنگ جلالی، سرهنگ رنجبری بهعنوان رئیس جدید بسیج رسانه استان هرمزگان معرفی شد. وی پیش از این نیز سوابق اجرایی و مدیریتی متعددی در حوزه بسیج رسانه و فعالیتهای فرهنگی و رسانهای داشته است.