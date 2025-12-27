تزریق تجهیزات پیشرفته پزشکی به مراکز درمانی هرمزگان؛ گام بلند برای عدالت در سلامت
با هدف ارتقای کیفیت تشخیص، تسریع درمان و توزیع عادلانه خدمات سلامت، مجموعهای از تجهیزات پیشرفته پزشکی با اعتباری بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان وارد چرخه خدمترسانی مراکز درمانی استان هرمزگان شد؛ اقدامی که نویدبخش کاهش محرومیت درمانی در شهرستانها و جزایر استان است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، پژمان شاهرخی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در آیین تحویل تجهیزات پزشکی به مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان اظهار کرد: امروز شاهد تحویل مجموعهای از تجهیزات راهبردی در نظام سلامت استان هستیم که نقش مؤثری در ارتقای کیفیت تشخیص، کاهش عوارض بیماران، تسریع روند درمان و تحقق عدالت در دسترسی به خدمات سلامت خواهد داشت.
وی با تأکید بر اینکه تمرکز دانشگاه صرفاً بر خرید تجهیزات نبوده است، افزود: رویکرد اصلی ما تکمیل زنجیره خدمترسانی است؛ از استانداردسازی فضاها و نگهداشت تجهیزات گرفته تا تأمین نیروی انسانی توانمند و توسعه خدمات تخصصی در سراسر استان.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ادامه داد: در این مرحله حدود چهار دستگاه MRI، چهار دستگاه سونوگرافی، چهار دستگاه ماموگرافی، دو دستگاه اکوکاردیوگرافی، شش دستگاه C-ARM (رادیولوژی اتاق عمل)، هفت دستگاه رادیولوژی پرتابل و چند دستگاه لاپاراسکوپی وارد چرخه خدمترسانی خواهد شد که بهطور محسوسی کیفیت تشخیص و درمان را ارتقا میدهد.
شاهرخی با اشاره به اهمیت غربالگری سرطان سینه گفت: با توجه به وجود بیش از ۳۴۰ هزار زن بالای ۴۰ سال در استان، توسعه غربالگری سرطان سینه یکی از اولویتهای جدی ماست. تا پیش از این، در شرق استان حتی یک دستگاه ماموگرافی وجود نداشت، اما با اقدامات صورتگرفته در قالب نهضت سلامت، بهزودی هیچ شهرستانی در هرمزگان از این خدمت محروم نخواهد بود.
وی افزود: تجهیزات جدید موجب کاهش هزینهها، کاهش زمان انتظار بیماران و افزایش دسترسی مردم به خدمات تخصصی در داخل استان میشود و از ارجاعهای غیرضروری به سایر استانها جلوگیری خواهد کرد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان همچنین از تقویت حضور پزشکان متخصص در مناطق کمبرخوردار خبر داد و گفت: در شهرستانهایی مانند بشاگرد و جزیره هرمز، خدمات تخصصی از جمله رادیولوژی، قلب، داخلی و زنان بهصورت منظم ارائه میشود و با انعقاد تفاهمنامه با دانشگاه علوم پزشکی تهران، حضور متخصصان برجسته کشور بهصورت شبانهروزی در جزیره هرمز در دستور کار قرار گرفته است.
شاهرخی با اشاره به توسعه زیرساختهای تصویربرداری پیشرفته تصریح کرد: شهرستانهای جاسک، بندرعباس، رودان و بستک در ماههای آینده به دستگاه MRI مجهز خواهند شد و طی هفتههای آینده نیز یک دستگاه MRI پیشرفته به بیمارستان سیدالشهدا(ع) بندرعباس افزوده میشود.
وی در پایان با قدردانی از حمایتهای استاندار هرمزگان و مشارکت صنایع بزرگ، اتاق بازرگانی، خیرین سلامت و وزارت بهداشت گفت: امروز همچنین تفاهمنامهای به ارزش بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان برای تأمین آمبولانس دریایی ویژه جزایر، با اولویت جزیره هرمز، امضا میشود که گام مهمی در ارتقای خدمات اورژانسی و سلامتمحور استان به شمار میرود.