مه گرفتگی دید افقی را در قصرشیرین کاهش داد
مه گرفتگی ناشی از رطوبت موجود در هوا از ابتدای صبح امروز شنبه در شهرستان مرزی قصرشیرین در غرب کرمانشاه باعث کاهش دید افقی ناشی از این پدیده به پنج هزار متر شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، رییس اداره هواشناسی قصرشیرین اشاره به وقوع پدیده مهگرفتگی در این شهرستان گفت: دید افقی ناشی از مه گرفتگی هم اکنون در قصرشیرین پنج هزار متر است که این وضعیت تا روز سهشنبه هفته جاری ادامه دارد.
امیرپرویز نجفی افزود: افزایش رطوبت هوا باعث تشکیل مه در این شهرستان شده و اکنون رطوبت موجود در هوا ۷۵ درصد است.
وی اظهار کرد: از ابتدای سال زراعی جاری یعنی از اول مهرماه تاکنون در این شهرستان ۱۶۲.۱میلیمتر باران باریده ضمن اینکه میزان بارندگی های سال آبی شهرستان نیز از ابتدای فروردین تاکنون ۱۴۰ میلی متر بوده است.
وی گفت: اکنون سرعت وزش باد در قصرشیرین هشت متر بر ثانیه معادل ۱۸کیلومتر بر ساعت است.
پیشبینیهای اداره هواشناسی از امروز (شنبه) تا سهشنبه، فعالیت سامانهای بارشی، در بعضی ساعات سبب بارش برف و باران، تشکیل مه و وزش باد نسبتاً شدید در سطح استان خواهد شد.
لغزندگی جادهها بویژه در گردنههای کوهستانی به سبب بارش برف، کاهش میدان دید، اختلال در ناوگان حمل و نقل جادهای و هوایی از مخاطرات این سامانه عنوان شده و بر پرهیز از کوهنوردی، احتیاط در رانندگی، اجتناب از ترددهای غیرضرور، آمادگی دستگاههای اجرایی و اطلاع رسانی به موقع از طریق رسانههای محلی توصیه شده است.