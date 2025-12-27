تداوم تجمع کارگران شرکت قند خاورمیانه شوش برای پنجمین روز متوالی
تجمع کارگران شرکت قند خاورمیانه شوش برای پنجمین روز متوالی، امروز نیز ادامه یافت.
به گزارش خبرنگار ایلنا از خوزستان، تعدادی از کارگران شرکت قند خاورمیانه شوش امروز شنبه برای پنجمین روز متوالی با تجمع مقابل این شرکت، مطالبات صنفی و حقوقی خود را مطرح کردند.
کارگران معترض، پیگیری حقوق و مزایای معوقه، بهبود شرایط معیشتی و بازگشت به کار همکاران اخراجی را از مهمترین مطالبات خود عنوان کردند.
آنها در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، خواستار رسیدگی جدی و فوری مسئولان شهرستانی و استانی به مشکلات پیشآمده شدند.
تجمع کارگران شرکت قند خاورمیانه در فضایی آرام برگزار شد و آنان تأکید کردند تا تحقق مطالبات قانونی خود، پیگیریها را از مسیرهای قانونی ادامه خواهند داد.
تاکنون مسئولان شرکت قند خاورمیانه و اداره کار شوش توضیح رسمی در خصوص مطالبات مطرحشده ارائه نکردهاند.