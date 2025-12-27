قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز شنبه ۶ دی ۱۴۰۴
قیمت طلا، سکه و ارز در بازار همچنان در حال افزایش است و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۴ میلیون و ۸۸۴ هزار تومان در بازار در حال معامله می باشد.
به گزارش ایلنا از رشت، قیمت طلا، سکه و ارز امروز شنبه ۶ دی ۱۴۰۴ در بازار با نرخهای زیر در حال داد و ستد است:
تمام سکه طرح جدید ۱۵۶ میلیون تومان
تمام سکه طرح قدیم ۱۴۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
نیم سکه ۸۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان
ربع سکه ۴۹ میلیون تومان
هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۴ میلیون و ۸۸۴ هزار تومان و هر دلار ۱۳۶ هزار و ۹۰۰ تومان و هر یورو ۱۶۱ هزار و ۱۹۰ تومان در بازار در حال معامله است.