قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز شنبه ۶ دی ۱۴۰۴

به گزارش ایلنا از رشت، قیمت طلا، سکه و ارز امروز شنبه ۶ دی ۱۴۰۴ در بازار با نرخ‌های زیر در حال داد و ستد است:

تمام سکه طرح جدید ۱۵۶ میلیون تومان

تمام سکه طرح قدیم ۱۴۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

نیم سکه ۸۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان

ربع سکه ۴۹ میلیون تومان

هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۴ میلیون و ۸۸۴ هزار تومان و هر دلار ۱۳۶ هزار و ۹۰۰ تومان و هر یورو ۱۶۱ هزار و ۱۹۰ تومان در بازار در حال معامله است.

