دستگیری باند حفاران غیرمجاز در فریمان
فرمانده یگان حفاظت میراثفرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی گفت: باند ۱۰ نفره حفاران غیرمجاز در شهرستان فریمان با هوشیاری ماموران یگان شناسایی و دستگیر شدند.
به گزارش ایلنا از خراسان رضوی، سرهنگ سید علی باقری اظهارکرد: با همکاری ماموران کلانتری قلندرآباد، کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان فریمان و یگان حفاظت این اداره، اعضای این باند که اقدام به حفاری غیرمجاز در حوالی محوطههای تاریخی شهر «قلندر آباد» کرده بودند، در دام قانون گرفتار شدند.
وی ادامه داد: از متهمان آلات و ادوات حفاری شامل موتور برق، بیل و کلنگ، چراغ قوه و همچنین باروت و دیگر تجهیزات حفاری کشف و ضبط شد.
فرمانده یگان حفاظت میراثفرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی بیان کرد: متهمان به همراه پرونده تشکیل شده به مرجع قضایی معرفی شدند.