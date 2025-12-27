در گفت و گو با ایلنا مطرح شد؛
برف روبی ۲۲ کیلومتر از محورهای مواصلاتی آذربایجانغربی /تردد در جاده های استان برقرار است
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجان غربی از باز بودن تمامی محورهای مواصلاتی استان خبر داد و گفت: طی شبانه روز گذشته ۲۲کیلومتر برف روبی در جاده های استان انجام گرفته است.
ارسلان شکری، در گفت و گو با خبرنگار ایلنا بیان کرد:هماکنون با وجود بارش پراکنده برف در شهرستان چالدران و پدیده مهگرفتگی در محورهای پیرانشهر، تمرچین و زمزیران، بهدلیل فعالیت بیوقفه راهداران، تردد در تمامی محورهای مواصلاتی استان بهصورت روان در جریان است.
وی با اشاره به تلاشهای راهداران استان در ۲۴ ساعت گذشته گفت: ۱۵ نفر از راهداران استان با استفاده از ۸ دستگاه انواع ماشینآلات و مصرف ۱۳۰ تن شن و ماسه، ۲۲ کیلومتر از محورهای اصلی و فرعی استان را برفروبی کردند.
شکری با اشاره به پیشبینی هواشناسی مبنی بر ورود سامانه بارشی به استان، از مردم درخواست کرد از سفرهای غیرضروری در زمان بارشها اجتناب کنند و خاطرنشان کرد: در صورت ضروری بودن سفر، رانندگان خودروی خود را به تجهیزات ایمنی، وسایل گرمایشی و زنجیر چرخ مجهز کرده و قبل از سفر، برای اطلاع از آخرین وضعیت جادههای استان با سامانه ۱۴۱ تماس بگیرند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجان غربی تصریح کرد: با آغاز فصل بارشها در استان، راهداران در حالت آمادهباش کامل قرار دارند و آماده خدماترسانی به مردم هستند تا در زمان بارندگی، هیچگونه انسدادی در راههای مواصلاتی استان ایجاد نشود.