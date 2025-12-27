خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در گفت و گو با ایلنا مطرح شد؛

برف روبی ۲۲ کیلومتر از محورهای مواصلاتی آذربایجان‌غربی /تردد در جاده های استان برقرار است

برف روبی ۲۲ کیلومتر از محورهای مواصلاتی آذربایجان‌غربی /تردد در جاده های استان برقرار است
کد خبر : 1733455
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان غربی از باز بودن تمامی محورهای مواصلاتی استان خبر داد و گفت: طی شبانه روز گذشته ۲۲کیلومتر برف روبی در جاده های استان انجام گرفته است.

ارسلان شکری، در گفت و گو با خبرنگار ایلنا بیان کرد:هم‌اکنون با وجود بارش پراکنده برف در شهرستان چالدران و پدیده مه‌گرفتگی در محورهای پیرانشهر، تمرچین و زمزیران، به‌دلیل فعالیت بی‌وقفه راهداران، تردد در تمامی محورهای مواصلاتی استان به‌صورت روان در جریان است.

وی با اشاره به تلاش‌های راهداران استان در ۲۴ ساعت گذشته گفت: ۱۵ نفر از راهداران استان با استفاده از ۸ دستگاه انواع ماشین‌آلات و مصرف ۱۳۰ تن شن و ماسه، ۲۲ کیلومتر از محورهای اصلی و فرعی استان را برف‌روبی کردند.

شکری با اشاره به پیش‌بینی هواشناسی مبنی بر ورود سامانه بارشی به استان، از مردم درخواست کرد از سفرهای غیرضروری در زمان بارش‌ها اجتناب کنند و خاطرنشان کرد: در صورت ضروری بودن سفر، رانندگان خودروی خود را به تجهیزات ایمنی، وسایل گرمایشی و زنجیر چرخ مجهز کرده و قبل از سفر، برای اطلاع از آخرین وضعیت جاده‌های استان با سامانه ۱۴۱ تماس بگیرند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان غربی تصریح کرد: با آغاز فصل بارش‌ها در استان، راهداران در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند و آماده خدمات‌رسانی به مردم هستند تا در زمان بارندگی، هیچ‌گونه انسدادی در راه‌های مواصلاتی استان ایجاد نشود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا