ارسلان شکری، در گفت و گو با خبرنگار ایلنا بیان کرد:هم‌اکنون با وجود بارش پراکنده برف در شهرستان چالدران و پدیده مه‌گرفتگی در محورهای پیرانشهر، تمرچین و زمزیران، به‌دلیل فعالیت بی‌وقفه راهداران، تردد در تمامی محورهای مواصلاتی استان به‌صورت روان در جریان است.

وی با اشاره به تلاش‌های راهداران استان در ۲۴ ساعت گذشته گفت: ۱۵ نفر از راهداران استان با استفاده از ۸ دستگاه انواع ماشین‌آلات و مصرف ۱۳۰ تن شن و ماسه، ۲۲ کیلومتر از محورهای اصلی و فرعی استان را برف‌روبی کردند.

شکری با اشاره به پیش‌بینی هواشناسی مبنی بر ورود سامانه بارشی به استان، از مردم درخواست کرد از سفرهای غیرضروری در زمان بارش‌ها اجتناب کنند و خاطرنشان کرد: در صورت ضروری بودن سفر، رانندگان خودروی خود را به تجهیزات ایمنی، وسایل گرمایشی و زنجیر چرخ مجهز کرده و قبل از سفر، برای اطلاع از آخرین وضعیت جاده‌های استان با سامانه ۱۴۱ تماس بگیرند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان غربی تصریح کرد: با آغاز فصل بارش‌ها در استان، راهداران در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند و آماده خدمات‌رسانی به مردم هستند تا در زمان بارندگی، هیچ‌گونه انسدادی در راه‌های مواصلاتی استان ایجاد نشود.

انتهای پیام/