اصلاح و توسعه بیش از ۱۱۰ کیلومتر خط انتقال و شبکه توزیع آب در سطح استان البرز

به گزارش ایلنا از البرز، حمید رضا نامداری در جمع خبرنگاران‌ اظهار کرد: بیش از ۱۱۰ کیلومتر خط انتقال و شبکه توزیع آب در سطح استان، اصلاح و توسعه پیدا کرد.

وی افزود: از مجموع عملیات مذکور، ۳۹ هزار متر توسعه شبکه، ۵۰ هزار و ۷۲۳ متر در قالب اصلاح شبکه توزیع و ۲۰ هزار و ۲۲۸ متر لوله گذاری در راستای توسعه خط انتقال سطح استان البرز اجرا شده است.

نامداری گفت: با توجه به کاهش محسوس نزولات آسمانی و منابع آبی طی ۵ سال گذشته ، افزایش تاب آوری و پایداری شبکه توزیع، هوشمند سازی تاسیسات و کاهش هدررفت آب در راستای خدمات رسانی پایدار به مشترکین، بصورت ویژه در دستور کار این شرکت قرار گرفته است.

