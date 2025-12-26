خبرگزاری کار ایران
وزیر میراث فرهنگی:

عزم دولت برای حل ریشه‌ای مشکل زباله در استان‌های شمالی

کد خبر : 1733101
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اعلام کرد: دولت تصمیم دارد مشکل زباله در استان‌های شمالی کشور را برای همیشه برطرف کند.

به گزارش ایلنا، سیدرضا صالحی با اشاره به طرح موضوع زباله مازندران در جلسه هیئت دولت گفت: تصمیم دولت بر این است که مشکل زباله در استان مازندران و سایر استان‌های شمالی کشور، یک‌بار برای همیشه حل‌وفصل شود.

صالحی در بابل با بیان اینکه موضوع زباله مازندران در دولت مطرح شد، افزود: خوشبختانه حرکتی که در استان مازندران برای ساماندهی پسماند آغاز شده، در چند شهرستان به‌صورت پایلوت در حال اجراست و تاکنون نتایج مثبتی به همراه داشته است.

وی با اشاره به جمع‌بندی جلسه هیئت دولت اظهار داشت: جمع‌بندی دولت این بود که مسئله زباله در سه استان شمالی باید به‌طور اساسی حل شود و اقدامی که با محوریت استاندار مازندران آغاز شده، می‌تواند به‌عنوان پایلوت برای هر سه استان شمالی کشور مورد استفاده قرار گیرد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ادامه داد: پیشنهاد دادم این طرح در صورت موفقیت، در سطح ملی نیز به‌عنوان یک الگو اجرایی شود که خوشبختانه وزیر کشور، رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و رئیس دولت از این طرح حمایت کردند.

صالحی ابراز امیدواری کرد با تداوم این روند و حمایت دولت، در آینده‌ای نزدیک مسئله زباله در استان‌های شمالی کشور به‌صورت ریشه‌ای حل‌وفصل شود.

