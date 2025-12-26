هواشناسی چهارمحال و بختیاری هشدار داد:
آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیلها دور از انتظار نیست
مدیر کل سازمان هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: با ورود یک سامانه بارشی به استان آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیلها دور از انتظار نیست.
معصومه نوروزی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا اظهارداشت: این سامانه بارشی از اواخر روز یکشنبه وارد استان می شود و بارش برف و باران، رعد و برق، وزش باد به نسبت شدید تا شدید را به همراه خواهد داشت.
وی افزود: در ارتفاعات و نواحی کوهستانی نیز کولاک برف، پدیده مهگرفتگی و کاهش دما پیشبینی میشود.
نوروزی پیامدهای این سامانه بارشی را شامل اختلال در تردد، لغزندگی جادهها، آبگرفتگی معابر، بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانهها، سیلابی شدن مسیلها، ریزش سنگ در جادهها، صاعقه، مخاطرات ناشی از وزش باد و کاهش دید در جادهها برشمرد.
مدیر کل سازمان هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: شهروندان و مسافران در روزهای پیشرو ضمن رعایت احتیاط، از ترددهای غیرضروری خودداری کنند.