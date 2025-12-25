تصادف مرگبار جاده اصله - کاج همدان 2 کشته برجای گذاشت
جانشین پلیس راه استان همدان به وقوع یک حادثه رانندگی دلخراش و مرگبار در یکی از محورهای مواصلاتی این استان اشاره کرده و در این خصوص گفت: برخورد رخ به رخ وانتنیسان و کامیون در جاده اصله - کاج از توابع استان همدان موجب خلق یک سانحه رانندگی و در پی آن مرگ راننده هر 2 خودرو شد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ سید جواد حسینی، افزود: در این حادثه رانندگی راننده غیربومی وانتنیسان از جاده اصلی به سمت چپ جاده منحرف و به صورت رخ به رخ با کامیون بنز برخورد کرد. راننده وانتنیسان در دم جان باخته و راننده کامیون پس از انتقال به بیمارستان به علت شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.
وی به موقعیت جاده اصله - کاج اشاره کرده و ادامه داد: مسیر کاج به سمت اصله به علت 2 طرفه بودن و فراوانی تردد رانندگان غیربومی و ناآشنا به جاده، یکی از مسیرهای حادثهخیز استان همدان به شمار میرود. فرایند تعریض این جاده از سالها پیش آغاز شده است، اما عملیات عمرانی به کندی پیش میرود.
جانشین پلیس راه استان همدان اظهار داشت: پیشنهاد کوتاهمدت برای کاهش سوانح جادهای در این مسیر، آرامسازی ترافیک با نصب سرعتگیر و دوربین ثبت تخلف سرعت است. تنها یک دوربین ثبت تخلف سرعت در این جاده فعال است و بیشترین تخلفات ثبت شده در این محور تردد با سرعت غیرمجاز و انحراف به چپ بوده است.