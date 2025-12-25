پرنده همای سعادت در منطقه حفاظت شده قیصری چهارمحال و بختیاری مشاهده شد

به گفته وی، مشاهده مجدد هما در منطقه حفاظت‌شده قیصری، به‌ویژه در حال لاشه‌خواری، نشان‌دهنده پایداری جمعیت این گونه ارزشمند و موفقیت تلاش‌های حفاظتی در منطقه است.

وی گفت: ثبت نخستین زادآوری این گونه در مهرماه امسال و ادامه حضور آن، بیانگر شرایط مطلوب زیستگاهی و اهمیت دوچندان حفاظت از این منطقه کوهستانی است.

کریمی افزود: هما با رژیم غذایی منحصربه‌فرد خود که از مغز استخوان لاشه‌ها تامین می‌شود، به‌عنوان شاخص سلامت اکولوژیک مناطق کوهستانی شناخته می‌شود و نقش کلیدی در چرخه بازیافت مواد مغذی در طبیعت ایفا می‌کند.

به گزارش ایلنا، منطقه حفاظت‌شده قیصری با گونه‌های جانوری متنوعی همچون بز وحشی، خرس قهوه‌ای، گرگ، کفتار و عقاب طلایی یکی از زیستگاه‌های کلیدی استان به شمار می‌رود.