پرنده همای سعادت در منطقه حفاظت شده قیصری چهارمحال و بختیاری مشاهده شد
مدیرکل حفاظت محیطزیست چهارمحال و بختیاری از مشاهده مجدد همای سعادت در منطقه حفاظتشده قیصری خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی حفاظت محیطزیست استان، محسن کریمی روز پنجشنبه با اعلام این خبر افزود: پرنده ارزشمند هما (Gypaetus barbatus)، معروف به کرکس ریشدار یا مرغ استخوانخوار است که حضور و مشاهده این پرنده نشاندهنده شرایط مطلوب زیستگاهی و سلامت اکوسیستم کوهستانی استان است.
به گفته وی، مشاهده مجدد هما در منطقه حفاظتشده قیصری، بهویژه در حال لاشهخواری، نشاندهنده پایداری جمعیت این گونه ارزشمند و موفقیت تلاشهای حفاظتی در منطقه است.
وی گفت: ثبت نخستین زادآوری این گونه در مهرماه امسال و ادامه حضور آن، بیانگر شرایط مطلوب زیستگاهی و اهمیت دوچندان حفاظت از این منطقه کوهستانی است.
کریمی افزود: هما با رژیم غذایی منحصربهفرد خود که از مغز استخوان لاشهها تامین میشود، بهعنوان شاخص سلامت اکولوژیک مناطق کوهستانی شناخته میشود و نقش کلیدی در چرخه بازیافت مواد مغذی در طبیعت ایفا میکند.
به گزارش ایلنا، منطقه حفاظتشده قیصری با گونههای جانوری متنوعی همچون بز وحشی، خرس قهوهای، گرگ، کفتار و عقاب طلایی یکی از زیستگاههای کلیدی استان به شمار میرود.