به گزارش ایلنا، سردار محمدرضا هاشمی‌فر روز پنجشنبه چهارم دیماه در گفت و گو با خبرنگاران از اجرای موفقیت‌آمیز طرح «آرامش در شهر» در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد و گفت: در جریان این طرح، محلات آلوده و جرم‌خیز استان از لوث افراد هنجارشکن پاکسازی و ضربات مؤثری به باندهای توزیع مواد مخدر، سارقان و مجرمان وارد شد.

وی اظهار کرد: طرح آرامش در شهر با هدف ارتقای امنیت عمومی، افزایش احساس آرامش شهروندان و مقابله با مظاهر ناامنی، به‌صورت هدفمند در سطح استان اجرا شد. در اجرای این طرح، مأموران انتظامی موفق شدند مقدار ۱۷۱ کیلوگرم انواع مواد مخدر و تعداد یک‌هزار و ۵۸۰ عدد قرص روانگردان را کشف و در این رابطه ۵۴ نفر خرده‌فروش مواد مخدر دستگیر و ۶۲ معتاد متجاهر نیز جمع آوری کنند.

فرمانده انتظامی لرستان بیان کرد: در این مدت ۱۰ نفر سارق شناسایی و دستگیر شدند و ۴۱ فقره انواع سرقت کشف شد که نقش مهمی در کاهش جرائم داشته است.

هاشمی‌فر همچنین از بازداشت ۴۱ نفر متهم تحت تعقیب و متواری انتظامی و قضائی خبر داد و افزود: در ادامه این عملیات، ۳ نفر از اراذل و اوباش که موجب سلب آسایش عمومی شده بودند، دستگیر شدند.

وی به کشف کالای قاچاق اشاره کرد و افزود: مأموران پلیس موفق شدند کالای فاقد مجوز به ارزش ۳۰ میلیارد ریال را کشف و ضبط کنند.

این مقام ارشد انتظامی لرستان بیان کرد: در راستای برخورد با تخلفات و هنجارشکنی‌های اجتماعی، ۷۳ دستگاه خودرو و موتورسیکلت هنجارشکن و فاقد مدارک، با پلاک مخدوش و دارای تخلفات مؤثر توقیف شد.

هاشمی‌فر تأکید کرد: پلیس با تمام توان و با همکاری مردم و حمایت دستگاه قضائی، اجازه نخواهد داد عده‌ای با اقدامات مجرمانه، امنیت و آرامش مردم را خدشه‌دار کنند و اجرای چنین طرح‌هایی با جدیت ادامه خواهد داشت.

