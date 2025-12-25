کلنگی که به زمین زده نشد/ احداث پروژه واحد مرغداری اشنویه به دستور استاندار متوقف شد

به گزارش خبرنگار ایلنا، رضا رحمانی در آیین کلنگ‌زنی طرح یک میلیون قطعه‌ای مرغ گوشتی اشنویه، پس از مشاهده نارضایتی تعدادی از اهالی روستای گرگاگول، برای بررسی مجدد و جانمایی جدید این طرح دستور توقف کلنگ زنی را صادر کرد.

وی ادامه داد: اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری در مناطق مختلف استان باید دارای پیوست رضایت مردمی باشد و پیش از آغاز عملیات اجرایی، دغدغه‌ها و نگرانی‌های اهالی به‌صورت شفاف بررسی و پاسخ داده شود.

استاندار آذربایجان‌غربی افزود: سرمایه‌گذاری‌ها باید در درجه نخست به نفع مردم منطقه، به‌ویژه ساکنان اطراف محل اجرای طرح باشد و لازم است پیش از اجرا، مردم نسبت به ابعاد مختلف پروژه توجیه شوند.

استاندار آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: شنیدن مطالبات مردمی و ارائه پاسخ‌های قانع‌کننده به نگرانی‌ها، از الزامات اساسی در اجرای طرح‌های بزرگ سرمایه‌گذاری است.

