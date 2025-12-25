خبرگزاری کار ایران
رئیس سازمان صمت هرمزگان خبر داد؛

بندرعباس میزبان فعالان صنعت ساختمان کشور +فیلم

رئیس سازمان صمت هرمزگان از آغاز به کار نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان در بندرعباس خبر داد و گفت این رویداد بستری برای معرفی آخرین دستاوردهای فناورانه این صنعت است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان از افتتاح نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان با حضور استاندار هرمزگان و جمعی از مسئولان استانی خبر داد و گفت: این نمایشگاه به مدت چهار روز در محل دائمی نمایشگاه‌های بندرعباس پذیرای علاقه‌مندان است.

خلیل قاسمی با اشاره به رویکرد نمایشگاه امسال اظهار کرد: در این دوره، تمرکز ویژه‌ای بر نوآوری، فناوری‌های نوین و آخرین دستاوردهای صنعت ساختمان شده و مجموعه‌ای از محصولات و خدمات به‌روز این حوزه در معرض دید فعالان قرار گرفته است.

وی افزود: نمایشگاه صنعت ساختمان فرصتی مناسب برای فعالان، تولیدکنندگان و متخصصان این حوزه است تا به‌صورت متمرکز با تازه‌ترین فناوری‌ها و ظرفیت‌های موجود آشنا شوند و از آن‌ها در مسیر ارتقای کیفیت ساخت‌وساز بهره بگیرند.

رئیس سازمان صمت هرمزگان خاطرنشان کرد: این نمایشگاه همه‌روزه از ساعت ۱۶ تا ۲۱ میزبان بازدیدکنندگان است و می‌تواند نقش مؤثری در تبادل تجربه، توسعه بازار و تقویت ارتباط میان فعالان صنعت ساختمان ایفا کند.

حجم ویدیو: 22.31M | مدت زمان ویدیو: 00:00:55
