استاندار هرمزگان مطرح کرد؛

فناوری‌های نوین ساختمانی، مسیر تازه ساخت‌وساز در هرمزگان +فیلم

فناوری‌های نوین ساختمانی، مسیر تازه ساخت‌وساز در هرمزگان +فیلم
استاندار هرمزگان در افتتاح نمایشگاه صنعت ساختمان بندرعباس بر لزوم عبور از روش‌های سنتی و استفاده از دستاوردهای فناورانه برای افزایش ایمنی و کیفیت ساخت‌وساز تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، محمد آشوری، استاندار هرمزگان، در آیین افتتاح نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان در بندرعباس اظهار کرد: این نمایشگاه با حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخش تعاون برگزار شده و میزبان حدود ۸۰ غرفه از ۲۰ استان کشور است که تازه‌ترین محصولات و دستاوردهای صنعت ساختمان را عرضه کرده‌اند.

وی با اشاره به جایگاه راهبردی هرمزگان و روند رو‌به‌رشد ساخت‌وساز در استان، افزود: رعایت ایمنی در ساختمان‌ها و استفاده از فناوری‌های نوین و دستاوردهای فناورانه، نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش استحکام بناها، ارتقای کیفیت ساخت و کاهش هزینه‌ها دارد.

استاندار هرمزگان با بیان اینکه نمایشگاه‌ها بستر رقابت سالم و معرفی محصولات ارزشمند به بازار کار را فراهم می‌کنند، تصریح کرد: عبور از مصالح و روش‌های سنتی و حرکت به سمت استفاده از فناوری‌های روز دنیا، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر در حوزه ساختمان است؛ چرا که ایمنی سازه‌ها، تجهیزات و تأسیسات به این رویکرد وابسته است.

آشوری با ابراز خرسندی از حضور شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی در این نمایشگاه گفت: خوشبختانه شرکت‌های داخلی توانسته‌اند در حوزه صنعت ساختمان به دستاوردهای قابل‌توجهی در زمینه افزایش کیفیت، استحکام و کاهش هزینه‌های ساخت دست یابند که این امر می‌تواند زمینه‌ساز تحولات جدی در نظام ایمنی ساختمان باشد.

وی صنعتی‌سازی ساختمان را یکی از رویکردهای مهم آینده دانست و تأکید کرد: استفاده از ظرفیت‌های ارائه‌شده در این نمایشگاه، می‌تواند در تصمیم‌سازی‌ها و سیاست‌گذاری‌های استان مؤثر باشد و به اصلاح رویه‌های ساخت‌وساز کمک کند.

استاندار هرمزگان در پایان از آمادگی مدیریت استان برای بازدید از غرفه‌ها و بهره‌گیری از توان شرکت‌های حاضر در فرآیندهای تصمیم‌گیری و کارگروه‌های تخصصی خبر داد.

حجم ویدیو: 69.87M | مدت زمان ویدیو: 00:02:55 دانلود ویدیو
