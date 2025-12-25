به گزارش خبرنگار ایلنای گلستان، حسین فندرسکی اظهارکرد: تخصیص سوخت ماشین‌آلات معدنی از چالش‌های جدی ما است و در حالی که فعالیت‌های معدنی بر پایه استخراج، فرآوری و حمل‌ونقل مستمر مواد معدنی استوار است و نیاز دائمی به ماشین‌آلات سنگین همچون بیل مکانیکی، لودر، بلدوزر و میکسر دارد. بهره‌برداران این حوزه ازعدم تناسب در سهمیه‌های سوخت تخصیصی گلایه‌مند هستند.

وی افزود: در این بخش، سهمیه‌های سوخت فعلی بدون توجه به حجم واقعی عملیات استخراج، فرآوری و جابه‌جایی مواد معدنی تعیین می‌شود. موضوعی که در عمل موجب کمبود شدید سوخت برای واحدهای قانون‌مدار شده و روند فعالیت معادن را با اختلال مواجه می‌کند. کارشناسان هشدار می‌دهند این ناهماهنگی می‌تواند به‌طور ناخواسته زمینه‌ساز ایجاد بازار غیررسمی سوخت و افزایش فساد در زنجیره تأمین شود.

رئیس خانه معدن استان بیان کرد: برخی بهره‌برداران نیز می‌گویند در ماه‌های اخیر به دلیل سهمیه ناکافی، ناچار شده‌اند بخشی از ماشین‌آلات را از چرخه فعالیت خارج کنند؛ اقدامی که به کاهش ظرفیت استخراج و حتی تعطیلی موقت برخی معادن منجر شده است.

وی گفت: بر همین اساس پیشنهاد می‌شود مبنای تخصیص سوخت، میزان واقعی عملیات معدنی قرار گیرد و سهمیه‌ها به طرح بهره‌برداری و گزارش‌های استخراج متصل شود. تا این فرآیند در چارچوب پروانه بهره‌برداری، شفاف، قابل رصد و قابل نظارت ساماندهی شود.

وی گفت: ساماندهی و نوسازی ناوگان ماشین آلات معدنی یکی از راههای بهینه‌سازی مصرف سوخت است که در این خصوص پیشنهاد تخصیص تسهیلات و امکان ورود ماشین آلات با پروانه‌های معادن از موثرترین راه است.

انتهای پیام/