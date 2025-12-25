خبرگزاری کار ایران
رئیس خانه معدن گلستان:

ساماندهی و نوسازی ناوگان ماشین آلات معدنی یکی از راه‌های بهینه‌سازی مصرف سوخت است

تخصیص سوخت باید بر پایه حجم واقعی فعالیت‌های معدنی باشد

رئیس خانه معدن گلستان با تأکید بر لزوم بازنگری در شیوه توزیع سوخت واحدهای معدنی گفت: مبنای تخصیص سوخت باید حجم واقعی عملیات استخراج، فرآوری و حمل‌ونقل باشد و پیشنهاد می‌شود این معیار به‌عنوان شاخص اصلی در نظر گرفته شود.

به گزارش خبرنگار ایلنای گلستان، حسین  فندرسکی اظهارکرد: تخصیص سوخت ماشین‌آلات معدنی از چالش‌های جدی ما است  و در حالی که فعالیت‌های معدنی بر پایه استخراج، فرآوری و حمل‌ونقل مستمر مواد معدنی استوار است و نیاز دائمی به ماشین‌آلات سنگین همچون بیل مکانیکی، لودر، بلدوزر و میکسر دارد. بهره‌برداران این حوزه ازعدم تناسب در سهمیه‌های سوخت تخصیصی گلایه‌مند هستند. 

وی افزود: در این بخش، سهمیه‌های سوخت فعلی بدون توجه به حجم واقعی عملیات استخراج، فرآوری و جابه‌جایی مواد معدنی تعیین می‌شود. موضوعی که در عمل موجب کمبود شدید سوخت برای واحدهای قانون‌مدار شده و روند فعالیت معادن را با اختلال مواجه می‌کند. کارشناسان هشدار می‌دهند این ناهماهنگی می‌تواند به‌طور ناخواسته زمینه‌ساز ایجاد بازار غیررسمی سوخت و افزایش فساد در زنجیره تأمین شود. 

رئیس  خانه  معدن  استان  بیان کرد: برخی بهره‌برداران نیز می‌گویند در ماه‌های اخیر به دلیل سهمیه ناکافی، ناچار شده‌اند بخشی از ماشین‌آلات را از چرخه فعالیت خارج کنند؛ اقدامی که به کاهش ظرفیت استخراج و حتی تعطیلی موقت برخی معادن منجر شده است. 

وی گفت: بر همین اساس پیشنهاد می‌شود مبنای تخصیص سوخت، میزان واقعی عملیات معدنی قرار گیرد و سهمیه‌ها به طرح بهره‌برداری و گزارش‌های استخراج متصل شود. تا این فرآیند در چارچوب پروانه بهره‌برداری، شفاف، قابل رصد و قابل نظارت ساماندهی شود. 

وی گفت: ساماندهی و نوسازی ناوگان ماشین آلات معدنی یکی از راههای بهینه‌سازی مصرف سوخت است که در این خصوص پیشنهاد تخصیص تسهیلات و امکان ورود ماشین آلات با پروانه‌های معادن از موثرترین راه است.

