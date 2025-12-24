رییس اداره آتشنشانی قشم:
مهار آتشسوزی در پارکینگ اسکله فجر جزیره قشم
رییس اداره آتشنشانی و خدمات ایمنی قشم به وقوع آتشسوزی یک کشتی پهلوگرفته در یکی از اسکلههای جزیره قشم اشاره کرده و در این خصوص گفت: آتشسوزی یک فروند کشتی حمل قاچاق سوخت در پارکینگ اسکله فجر این جزیره مهار شد. آتشنشانان در حال لکهگیری هستند.
به گزارش ایلنا، نجمالدین فریدونی به چگونگی امدادرسانی به این حادثه اشاره داشته و افزود: بلافاصله پس از دریافت خبر آتشسوزی در ساعت 20:13 از سوی سامانه 125 آتشنشانی، 3 تیم عملیاتی با 3 دستگاه خودروی آتشنشانی به همراه 10 نیروی آتشنشان برای مهار آتش، به محل حادثه اعزام شدند.
وی ادامه داد: همچنین با قید فوریت یک فروند شناور آتشخوار نیز به محل وقوع این حادثه اعزام شد. اما متأسفانه با توجه به قرار داشتن دریا در حالت جزر، امکان ورود این شناور به حوضچه این اسکله میسر نشد. اما سایر تیمهای عملیاتی پس از مهار آتشسوزی در حال لکهگیری این حادثه هستند.
رییس اداره آتشنشانی و خدمات ایمنی قشم اظهار داشت: هنوز علت دقیق وقوع این حادثه آتشسوزی و میزان خسارت وارده به کشتی یاد شده مشخص نشده است. این کشتی قاچاق حمل سوخت توسط نیروهای پایگاه دریابانی قشم توقیف و برای مراحل قانونی در پارکینگ اسکله فجر نگهداری میشد.
فریدونی به موقعیت اسکله فجر اشاره داشته و در این رابطه تصریح کرد: اسکله فجر یک اسکله ویژه تخلیه و بارگیری مصالح ساختمانی است که توسط منطقه آزاد تجاری و صنعتی قشم در سال 1372 مورد بهرهبرداری قرار گرفته است. این اسکله به همراه اسکله هامون بندر طولا را تشکیل میدهند.
وی بیان داشت: اسکله فجر حدود 3 کیلومتر با بندر شهید ذاکری فاصله دارد و در کنار روستای طولا و چسبیده به اسکله هامون قرار گرفته است. این اسکله در سال 1379 به عنوان اسکله تخصصی گردشگری به بهرهبرداری رسید. اسکله فجر در حال حاضر در اختیار پایگاه دریابانی شهرستان مرزی قشم است.