سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان خبر داد:
مسمومیت 9 نفر از اعضای یک مدرسه در روستای طارم حاجیآباد
علت دقیق بروز این مسمومیت هنوز مشخص نشده است
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان با تأیید یک خبر مبنی بر مسمومیت 9 نفر از اعضای یک مدرسه در یکی از روستاهای تابعه این استان، گفت: 7 نفر از دانشآموزان به همراه سرایدار و معلم یک مدرسه در روستای طارم از توابع شهرستان حاجیآباد، بر اساس بررسیهای اولیه، دچار علائم مسمومیت شدهاند. همگی مسمومشدگان در بیمارستان بستری شده و تحت درمان هستند و حال عمومی آنها مساعد گزارش شده است.
به گزارش ایلنا، فریده حسنزاده به تشریح جزئیات این اتفاق پرداخته و در این رابطه افزود: پیرو گزارش همکاران اورژانس، تعدادی از دانشآموزان یک مدرسه ابتدایی به همراه معلم و سرایدار مدرسه با علائم تهوع و استفراغ به بیمارستان مراجعه کردند. در این راستا بلافاصله اقدامات درمانی و بررسیهای لازم انجام شده است. در حال حاضر تمامی افرادی که به بیمارستان مراجعه کردهاند، بستری بوده و تا زمان اعلام نتایج آزمایشها تحت نظر تیم درمان قرار دارند.
وی به اقدامات انجام شده در راستای شناسایی مواردی که سبب مسمومیت این افراد شده است اشاره کرده و ادامه داد: در پی وقوع این حادثه، واحد بهداشت محیط و مبارزه با بیماریهای شبکه بهداشت شهرستان بلافاصله در مدرسه حضور یافته و بررسیهای لازم از جمله ارزیابی آب شرب مدرسه و سایر موارد مرتبط را انجام دادند، همچنین نمونههایی از آب و نوشیدنی مصرفشده جهت انجام آزمایشهای تخصصی به آزمایشگاه ارسال شده است.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان همچنین از حضور میدانی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان حاجیآباد در بیمارستان این شهرستان و بررسی وضعیت این مسمومشدگان خبر داد و اظهار داشت: مسعود دادرس به منظور بررسی ابعاد حادثه، عیادت از بیماران و نظارت بر روند اقدامات انجام شده، از نزدیک در بیمارستان حضور یافته و بر روند وضعیت رسیدگیهای درمانی به مسمومشدگان و نحوه درمان آنها نظارت دارد.
حسنزاده به تشریح دلایل این اتفاق اشاره داشته و تصریح کرد: پس از گزارش مصرف آب مشکوک در مدرسه ابتدایی روستای طارم به واحد مبارزه با بیماریهای شبکه بهداشت و درمان شهرستان حاجیآباد، یک مورد طغیان با علائم گوارشی از سوی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی گنج شهرستان حاجیآباد اعلام شد. در گزارش اولیه، 3 نفر از دانشآموزان با علائم تهوع و استفراغ توسط آمبولانس به بیمارستان حاجیآباد منتقل شده بودند.
وی بیان داشت: در این راستا بلافاصله تیمی متشکل از کارشناسان واحد بیماریها و بهداشت محیط، به همراه بهورز و پزشک مرکز سلامت گنج، از مدرسه بازدید کردند. بر اساس بررسیهای میدانی و اظهارات مدیر مدرسه، یکی از دانشآموزان از طعم تلخ آب بطری خود شکایت داشته و چند نفر از دانشآموزان دیگر نیز برای امتحان، از همان آب نوشیدهاند که پس از مدتی دچار علائم گوارشی از جمله تهوع و استفراغ شدهاند.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان به روند بررسیهای انجام شده اشاره داشته و تأکید کرد: طبق اعلام مدیر مدرسه، آب موجود در بطری سفیدرنگ و دارای حالت کفآلود بوده که به همراه دانشآموزان به بیمارستان منتقل شده است. همچنین نمونهگیری میکروبی از آب محل مربوط به مورد اولیه انجام شده و نمونههایی از آب بطری مصرفشده نیز جهت بررسیهای آزمایشگاهی به آزمایشگاه ارسال شده است.
حسنزاده ابراز داشت: بر اساس آخرین گزارشهای دریافتی، تاکنون 9 نفر از همان مدرسه با علائم گوارشی به بیمارستان مراجعه کردهاند که شامل 4 دانشآموز پسر، 3 دانشآموز دختر، یک معلم و سرایدار مدرسه هستند. این افراد با حال عمومی خوب بستری بوده و تا زمان اعلام نتایج آزمایشها تحت نظر تیم درمان قرار دارند. علت دقیق بروز این مسمومیت هنوز مشخص نشده است و نتایج نهایی پس از دریافت پاسخ آزمایشها و تکمیل بررسیها، اطلاعرسانی خواهد شد.