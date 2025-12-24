به گزارش ایلنا، فریده حسن‌زاده به تشریح جزئیات این اتفاق پرداخته و در این رابطه افزود: پیرو گزارش همکاران اورژانس، تعدادی از دانش‌آموزان یک مدرسه ابتدایی به همراه معلم و سرایدار مدرسه با علائم تهوع و استفراغ به بیمارستان مراجعه کردند. در این راستا بلافاصله اقدامات درمانی و بررسی‌های لازم انجام شده است. در حال حاضر تمامی افرادی که به بیمارستان مراجعه کرده‌اند، بستری بوده و تا زمان اعلام نتایج آزمایش‌ها تحت نظر تیم درمان قرار دارند.

وی به اقدامات انجام شده در راستای شناسایی مواردی که سبب مسمومیت این افراد شده است اشاره کرده و ادامه داد: در پی وقوع این حادثه، واحد بهداشت محیط و مبارزه با بیماری‌های شبکه بهداشت شهرستان بلافاصله در مدرسه حضور یافته و بررسی‌های لازم از جمله ارزیابی آب شرب مدرسه و سایر موارد مرتبط را انجام دادند، همچنین نمونه‌هایی از آب و نوشیدنی مصرف‌شده جهت انجام آزمایش‌های تخصصی به آزمایشگاه ارسال شده است.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان همچنین از حضور میدانی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان حاجی‌آباد در بیمارستان این شهرستان و بررسی وضعیت این مسموم‌شدگان خبر داد و اظهار داشت: مسعود دادرس به منظور بررسی ابعاد حادثه، عیادت از بیماران و نظارت بر روند اقدامات انجام شده، از نزدیک در بیمارستان حضور یافته و بر روند وضعیت رسیدگی‌های درمانی به مسموم‌شدگان و نحوه درمان آنها نظارت دارد.

حسن‌زاده به تشریح دلایل این اتفاق اشاره داشته و تصریح کرد: پس از گزارش مصرف آب مشکوک در مدرسه ابتدایی روستای طارم به واحد مبارزه با بیماری‌های شبکه بهداشت و درمان شهرستان حاجی‌آباد، یک مورد طغیان با علائم گوارشی از سوی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی گنج شهرستان حاجی‌آباد اعلام شد. در گزارش اولیه، 3 نفر از دانش‌آموزان با علائم تهوع و استفراغ توسط آمبولانس به بیمارستان حاجی‌آباد منتقل شده بودند.

وی بیان داشت: در این راستا بلافاصله تیمی متشکل از کارشناسان واحد بیماری‌ها و بهداشت محیط، به همراه بهورز و پزشک مرکز سلامت گنج، از مدرسه بازدید کردند. بر اساس بررسی‌های میدانی و اظهارات مدیر مدرسه، یکی از دانش‌آموزان از طعم تلخ آب بطری خود شکایت داشته و چند نفر از دانش‌آموزان دیگر نیز برای امتحان، از همان آب نوشیده‌اند که پس از مدتی دچار علائم گوارشی از جمله تهوع و استفراغ شده‌اند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان به روند بررسی‌های انجام شده اشاره داشته و تأکید کرد: طبق اعلام مدیر مدرسه، آب موجود در بطری سفیدرنگ و دارای حالت کف‌آلود بوده که به همراه دانش‌آموزان به بیمارستان منتقل شده است. همچنین نمونه‌گیری میکروبی از آب محل مربوط به مورد اولیه انجام شده و نمونه‌هایی از آب بطری مصرف‌شده نیز جهت بررسی‌های آزمایشگاهی به آزمایشگاه ارسال شده است.

حسن‌زاده ابراز داشت: بر اساس آخرین گزارش‌های دریافتی، تاکنون 9 نفر از همان مدرسه با علائم گوارشی به بیمارستان مراجعه کرده‌اند که شامل 4 دانش‌آموز پسر، 3 دانش‌آموز دختر، یک معلم و سرایدار مدرسه هستند. این افراد با حال عمومی خوب بستری بوده و تا زمان اعلام نتایج آزمایش‌ها تحت نظر تیم درمان قرار دارند. علت دقیق بروز این مسمومیت هنوز مشخص نشده است و نتایج نهایی پس از دریافت پاسخ آزمایش‌ها و تکمیل بررسی‌ها، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

