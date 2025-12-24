۱/۸ دهم همت منابع مولدسازی استان مصوب شده است/ استفاده از روشهای نوین مالی برای تامین منابع

به گزارش خبرنگار ایلنا، سید سعید شاهرخی روز چهارشنبه در دیدار با رئیس و کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با اشاره به اینکه در استان لرستان به دنبال روشهای نوین برای تامین منابع مالی پروژه‌ها هستیم، اظهارداشت: مولدسازی؛ استفاده از ظرفیت‌های راکد برای اجرای پروژه‌های ضروری استان از جمله بیمارستان ها، سدها و…است که در این راستا ۳ همت طرح در دستور کار قرار دارد و ۱/۸ این طرح‌ها توسط دولت مصوب شده‌اند تا منابع مالی آن‌ها برای اجرای پروژه‌ها هزینه شود.

وی ادامه داد: خوشبختانه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در این زمینه بسیار موفق عمل کرده و حتی در زمینه جذب اعتبارت دولتی بسیار موفق‌تر از استان‌های کشور عمل کرده است.

استاندار لرستان بااشاره به اینکه تنها منابع اجرای پروژه ها، منابع دولتی نیستند، گفت: استفاده از روشهای متفاوت و نوین مالی که البته بخشی از آن‌ها در استان‌های دیگر اجرا شده، در دستور کار قرار داد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نیز در این زمینه به خوبی عمل کرده است.

شاهرخی افزود: برهمین اساس باتوجه به املاک و اماکن متروکه برخی ادارات و دستگاه‌ها که راکد مانده و کاربری ویژه‌ای ندارد از محل فروش آن‌ها اعتبار لازم برای پروژه‌های ضروری از جمله تکمیل بیمارستان ها، سدها، کمربندی‌های مهم و…هزینه می‌شود.

وی ادامه داد: برای مثال ساخت کمربندی غربی خرم آباد به عنوان یک پروژه پیشران که نقش مهمی در رفع ترافیک و…دارد از محل مولدسازی اجرا می‌شود.

استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ارزیابی‌های صورت گرفته در سطح کشور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان را یکی از شاخص‌ترین سازمان‌ها کشور عنوان کرد و افزود: رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یکی از مدیران برجسته ملی در این حوزه در سطح کشور است و مجموعه کارکنان این سازمان در بخش‌های مختلف نقش ویژه‌ای در تدوین برنامه جذب اعتبارات و توسعه‌ای استان دارند.

شاهرخی اظهارداشت: تلاش ما هزینه هدفمند منابع مالی برای پیشبرد برنامه راهبردی توسعه استان است تا نیازهای ضروری جامعه از جمله ساخت بیمارستان ها، سدها و…شتاب بگیرد و نقش سازمان مدیریت و برنامه ریزی در پیگیری و تحقق این برنامه قابل تقدیر است.

