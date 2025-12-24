نخستین سامانه بارشی زمستانی در راه اصفهان

به گزارش ایلنا از اصفهان، هشدار سطح زرد رنگ زمانی صادر می‌شود که رخداد پدیده‌ای جوی ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی ایجاد کند. هشدار زرد رنگ برای آگاهی مردم صادر می‌شود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیده‌ای جوی که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد، داشته باشند؛ همچنین از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار می‌گیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی بیندیشند.

بر همین اساس اداره کل هواشناسی استان اصفهان با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرد که فعالیت سامانه بارشی از عصر یک‌شنبه تا اواخر وقت سه‌شنبه (هفتم تا نُهم دی ماه) به صورت بارش برف و باران، رگبار و رعد و برق، تندباد لحظه‌ای، مه آلودگی، نوسانات دما و بارش تگرگ همه مناطق استان به ویژه نواحی غرب و شمال غرب از جمله فریدونشهر، فریدن (داران)، گلپایگان، شاهین شهر و میمه، بویین میان دشت، چادگان، خوانسار و دهق را در بر خواهد گرفت.

هواشناسی استان اصفهان نسبت به احتمال اختلال در ناوگان حمل و نقل، لغزندگی و یخبندان جاده‌ها بویژه در گردنه‌های کوهستانی به سبب کاهش دما و بارش برف، آب‌گرفتگی معابر، مه گرفتگی، کاهش دید افقی، احتمال افزایش غلظت آلاینده‌ها در کلانشهر اصفهان بواسطه رطوبت -وزش باد شدید و احتمال خسارت به سازه‌های موقت و محصولات و ماشین‌آلات کشاورزی، نوسانات دما و یخبندان در مناطق کوهستانی هشدار داده و در ادامه به هم استانی‌ها توصیه کرده است که از سفرهای غیر ضرور، بویژه در گردنه‌های برف گیر پرهیز کنند.

هواشناسی اصفهان همچنین بر لزوم مجهز بودن خودروها به وسایل زمستانی و سوخت کافی، بویژه در نواحی سردسیر، پرهیز از توقف و عبور در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، خودداری از فعالیت‌های کوه‌نوردی، خودداری از فعالیت‌های تفریحی نظیر طبیعت‌گردی و ورزش‌های هوایی، آمادگی نیروهای امدادی، راهداری و شهرداری‌ها، عدم تردد عشایر و دامداران در ارتفاعات و حاشیه مسیل‌ها، کنترل دمای گلخانه و باغات و صنعت کشاورزی تاکید کرده است.

