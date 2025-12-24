برخورد پژو پارس با نیسان در شهرک صنعتی مبارکه ۶ مصدوم داشت

به گزارش ایلنا از اصفهان، علیرضا زمانپور اظهار کرد: در ساعت ۰۸:۵۸ صبح امروز سه‌شنبه سوم دی‌ماه ۱۴۰۴ گزارشی مبنی بر وقوع یک حادثه ترافیکی ویژه بین یک دستگاه خودروی پژو پارس و نیسان به مرکز فوریت‌های پزشکی اعلام شد.

وی افزود: این حادثه در مسیر شهرک صنعتی مبارکه به سمت پلیس‌راه رخ داد که متأسفانه ۶ نفر در این سانحه مصدوم شدند.

رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان ادامه داد: بلافاصله پس از اعلام حادثه، دو واحد امدادی اورژانس ۱۱۵ و یک کُد امدادی از جمعیت هلال‌احمر به محل اعزام شدند.

زمانپور تصریح کرد: مصدومان پس از انجام اقدامات اولیه درمانی در محل، برای ادامه روند درمان به بیمارستان محمد رسول‌الله (ص) مبارکه منتقل شدند.

