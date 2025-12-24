خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برخورد پژو پارس با نیسان در شهرک صنعتی مبارکه ۶ مصدوم داشت

برخورد پژو پارس با نیسان در شهرک صنعتی مبارکه ۶ مصدوم داشت
کد خبر : 1732562
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان از وقوع یک حادثه ترافیکی ویژه در محور شهرک صنعتی مبارکه به سمت پلیس‌راه خبر داد که در پی آن ۶ نفر مصدوم و به مراکز درمانی منتقل شدند.

به گزارش ایلنا از اصفهان، علیرضا زمانپور اظهار کرد: در ساعت ۰۸:۵۸ صبح امروز سه‌شنبه سوم دی‌ماه ۱۴۰۴ گزارشی مبنی بر وقوع یک حادثه ترافیکی ویژه بین یک دستگاه خودروی پژو پارس و نیسان به مرکز فوریت‌های پزشکی اعلام شد.

وی افزود: این حادثه در مسیر شهرک صنعتی مبارکه به سمت پلیس‌راه رخ داد که متأسفانه ۶ نفر در این سانحه مصدوم شدند.

رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان ادامه داد: بلافاصله پس از اعلام حادثه، دو واحد امدادی اورژانس ۱۱۵ و یک کُد امدادی از جمعیت هلال‌احمر به محل اعزام شدند.

زمانپور تصریح کرد: مصدومان پس از انجام اقدامات اولیه درمانی در محل، برای ادامه روند درمان به بیمارستان محمد رسول‌الله (ص) مبارکه منتقل شدند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا